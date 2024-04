Saison terminée pour Victor Wembanyama

Victor Wembanyama n’aura donc pas réussi à convaincre Gregg Popovich ni son staff médical de l’autoriser à fouler une dernière fois le parquet du Frost Bank Center cette saison. Comme le coach des Spurs l’avait suggéré après la victoire renversante face à Denver vendredi soir, « Wemby » va finalement être ménagé pour la réception des Pistons ce dimanche. La franchise texane a officiellement communiqué sur le sujet, avançant une blessure à la cheville droite pour expliquer le forfait de Wembanyama.

S’en est donc fini pour la saison rookie du numéro 1 de la dernière draft, promis au titre de rookie de l’année, avec une ligne statistique à la hauteur de l’engouement suscité depuis six mois : 21.4 points, 10.6 rebonds, 3.9 passes décisives et 3.6 contres. Son 71e et dernier match de saison régulière face au champion en titre aura sans doute été l’un des plus aboutis avec un « come-back » monumental de San Antonio après avoir compté 23 points de retard.

Cap sur les JO

Après la rencontre, le coach des Nuggets, Mike Malone, avait d’ailleurs souligné les progrès réalisés par le Français entre la première confrontation entre les deux équipes fin novembre et celle de vendredi soir.

« Ce qui a vraiment été intéressant de suivre, c’est de voir à quel point il s’est amélioré depuis le début de la saison à maintenant. Je veux dire que c’est perceptible. Il est arrivé en étant un joueur très talentueux, mais quand vous le regardez maintenant … Pop a fait un sacré travail pour le faire progresser en une seule saison », a-t-il expliqué.



Il est ainsi devenu le quatrième joueur de l’histoire à finir une saison à au moins 1 500 points, 250 passes décisives et 250 contres après Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et David Robinson. Il est en revanche le premier joueur de l’histoire de la NBA à atteindre de tels standards lors de sa saison rookie.

Pour « Wemby », une fois la saison régulière terminée, la prochaine échéance sera la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024 cet été.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.