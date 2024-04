Juste avant les playoffs, Bojan Bogdanovic préchauffe

Depuis son arrivée aux Knicks dans l’échange d’Evan Fournier, les performances de Bojan Bogdanovic ont clairement été inconstantes. D’un soir à l’autre, il pouvait passer de 4 points marqués à 20 avec des pourcentages aux tirs aléatoires. A la mi-mars, l’ailier était même clairement en difficulté puisqu’il n’avait atteint qu’une seule fois les 10 points en 8 matchs. La faute essentiellement à son manque d’appétence pour la défense, et on sait que c’est important pour Tom Thibodeau.

Depuis, Bogdanovic semble avoir trouvé sa place dans le collectif des Knicks. Depuis le 25 mars, il a atteint la barre des 12 points à six reprises avec de solides pourcentages aux tirs. Sur ses 10 derniers matchs, le Croate tourne ainsi à 52 % aux shoots, dont 39 % à 3-points. Cette nuit, il a confirmé cette bonne période dans la victoire face aux Celtics. C’est lui qui a été à l’origine du premier « run », que ce soit en attaquant le cercle ou en rentrant les tirs dans le corner.

« Je suis resté confiant, même avec beaucoup de hauts et de bas vécus avec les Knicks », affirme Bogdanovic. « Je me sens plus à l’aise dans mon rôle en ce moment. Il y a eu un peu d’ajustement parce que ce n’est pas pareil. Je suis titulaire depuis 10 ans, mais avant les playoffs, j’espère que je commencerai à bien mieux jouer et à maintenir mon niveau. »

Une intégration qui tombe à point nommé

Le Croate n’est pas le seul à ne pas avoir douté de ses capacités et de la réussite de son intégration dans la Big Apple. Son entraîneur, Tom Thibodeau, se félicite de la forme récente de son remplaçant de luxe.

« Nous savons qu’il a mis ses tirs tout au long de sa carrière. Lors des 10 derniers matchs, il est à plus de 50%. Il a un bon rythme » , constate le coach des Knicks à propos de sa recrue hivernale. « Il marque de différentes manières : ‘catch and shoot’, en pénétration, transition et au poste. Je pense que ses coéquipiers commencent à avoir une bonne compréhension de ce qu’il fait bien, et ça va aussi l’aider. Il a un bon rythme. »

Les prestations récentes de Bogdanovic coïncident avec la montée des Knicks au classement. À deux matchs de la fin de la saison régulière, ils sont 3e de la conférence Est, et ils ont encore une petite chance d’accrocher la 2e place, toujours détenue par les Cavaliers.