Le choc Iowa – LSU signe la meilleure audience TV de l’histoire du basket féminin

Le choc Iowa – LSU aura tenu ses promesses sur tous les plans. Annoncé comme l’un des matchs de l’année, la revanche de la finale NCAA de la saison passée et l’affrontement entre Caitlin Clark et Angel Reese a offert un grand moment de basket et des records. Avec 12,3 millions de téléspectateurs outre-Atlantique, la rencontre diffusée sur ESPN a tout simplement signé un record d’audimat pour du basket féminin. Elle dépasse une marque établie 41 ans plus tôt : les 11,84 millions de la finale NCAA 1983 entre Southern California et Louisiana Tech.

Monday night’s rematch between @IowaWBB & @LSUwbkb scores as the MOST-WATCHED WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL GAME ON RECORD 12.3M viewers

Most-watched college basketball game EVER on ESPN platforms More details to come…#NCAAWBB | #MarchMadness pic.twitter.com/55FU8C1NwD — ESPN PR (@ESPNPR) April 2, 2024

Le show offert par Caitlin Clark avec ses 41 points pour envoyer les Hawkeyes au Final Four a été l’un des événements sportifs des derniers mois les plus suivis. Aucun match de baseball, pas même l’ultime match des World Series, ou de hockey sur glace la saison dernière n’a réuni autant de spectateurs. Le record pour un match universitaire diffusé sur ESPN, tous genres confondus, a explosé (5,68 millions), avec un pic à 16,1 millions de spectateurs. En comparaison, les dernières Finals NBA avaient attiré en moyenne 11,64 millions de téléspectateurs.

Porté par une nouvelle génération de vedettes à l’image de Caitlin Clark, Angel Reese, Paige Bueckers (Connecticut), Cameron Brink (Stanford), JuJu Watkins (USC) ou encore Kamilla Cardoso (South Carolina), le championnat féminin de la NCAA attire un public de plus en plus large, et toujours plus fidèle.

Les matchs du Sweet 16 de la « March Madness » ont vu leur audimat augmenter de 96% par rapport à la saison dernière a assuré ESPN mardi. « Je pense que c’est juste génial pour le sport, d’être simplement capable d’être un morceau d’histoire » a estimé Angel Reese malgré la défaite. « Peu importe comment cela s’est terminé ce soir, je savais que cela allait être une soirée pour l’éternité. Et rien que d’en faire partie, c’est fantastique.«