Une Puma All-Pro Nitro couleur menthe

La Puma All-Pro Nitro a été au cœur de l’actualité ces dernières semaines en France en mettant à l’honneur sa collaboration avec Basket4Ballers qui a permis à deux modèles inédits ,« Joker » et « Unexpected Joker », de voir le jour.

La voilà déjà de retour avec un nouveau coloris « Fresh Mint » qui, comme son nom l’indique, est principalement habillé d’un vert « menthe » sur la tige et sa semelle. L’ensemble est également assorti de finitions en vert, plus clair au niveau des bandes « PWR Tape » qui complètent le maintien, et plus foncée sur une partie de l’empeigne et les logos de la marque présents sur la languette et le talon.

La Puma All-Pro Nitro « Fresh Mint » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.