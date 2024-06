Chris Paul souligne les progrès de son poulain Coby White

Comme il était absent pour le premier duel de la saison entre Golden State et Chicago, Chris Paul a donc croisé Coby White pour la seule fois de l’année jeudi soir, lors de la victoire de Chicago. Un moment fort pour le meneur de jeu des Warriors, qui est le mentor de celui des Bulls.

Les deux hommes se connaissent depuis les jeunes années de Coby White, quand il évoluait dans une équipe AAU, et ils travaillent avec le même entraîneur personnel, Johnny Stephene.

Le vétéran de 38 ans apprécie donc les progrès du joueur des Bulls, qui réalise la meilleure saison de sa carrière avec 19.7 points et 5.3 passes de moyenne, avec 45% de réussite au shoot et 39% à 3-pts.

« Il ne se contente pas d’être bon de temps en temps. Il le fait soir après soir et c’est comme ça qu’on obtient le respect dans cette ligue », assure l’ancien joueur des Rockets et des Suns. « J’ai posté une action qu’il a faite contre Sacramento et c’était cool de voir d’autres joueurs de la ligue répondre qu’il s’était amélioré. »

« Il a intérêt à gagner » le trophée de meilleure progression



Dans quels domaines en particulier ? « Son dribble est bien meilleur. Ça vient avec le travail et la confiance », répond « CP3 ». « Il mérite tout ça. Il a toujours été un gros bosseur mais l’été dernier, c’était différent. Il a une opportunité de voir que le travail porte ses fruits. »

Mais Coby White n’a que cinq matches en playoffs en carrière et ce n’est pas sûr qu’il se qualifie cette saison avec les Bulls, puisque ces derniers sont à la neuvième place la conférence Est. « Je sais que c’est un gagneur. Il veut être à ce niveau, pour jouer des grands matches. Il est prêt pour ça. Je ne suis pas inquiet. Il sera prêt pour n’importe quel défi devant lui », annonce Paul.

En attendant de se montrer au niveau supérieur, avec ses 10 points de moyenne de plus par rapport à la saison prochaine, le joueur de Chicago est un candidat crédible pour devenir la meilleure progression de l’exercice 2023/24. « Il a intérêt à le gagner », conclut son mentor concernant le trophée de MIP.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.3 0.5 1.2 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.7 2.9 2.8 1.7 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 Total 348 29 42.7 36.9 84.8 0.4 3.3 3.6 3.7 2.1 0.6 1.7 0.2 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.