Nikola Jovic rêve de rejouer en Serbie à l’avenir

Au cœur d’une saison très étrange pour lui avec le Heat, Nikola Jovic a déjà une idée en tête pour son avenir : rejouer dans son pays, la Serbie. Le natif de Leicester au Royaume-Uni a même deux équipes, présentes en EuroLeague, en tête : l’Étoile rouge et le Partizan Belgrade.

« J’aime les deux équipes, je les suis beaucoup. À un moment donné, j’aimerais revenir jouer pour l’une de nos deux grandes équipes, surtout parce que j’ai joué à Mega contre ces deux équipes et que j’aimerais ressentir tout ce qui s’y passe », souhaite le joueur de 20 ans, cité par EuroHoops.

Avant de rejoindre la Floride, celui-ci avait disputé deux saisons au sein du club serbe basé à Sremska Mitrovica. La bonne nouvelle pour lui est que l’intérêt est mutuel.

Le président de l’Étoile, Nebojsa Covic, a admis que son club s’intéressait à son profil et pourrait envisager de le signer, en fonction du statut du joueur NBA et du temps qu’il passera sur le terrain.

Beaucoup d’amis à l’Etoile rouge

En gros, si Nikola Jovic ne parvenait pas à se stabiliser dans le championnat américain, cette piste pourrait être davantage explorée. Malgré une utilisation très irrégulière, liée aux allées et venues à l’infirmerie du Heat, l’intérieur semble tout de même gagner sa place dans la rotation d’Erik Spoelstra cette saison.

Ce dernier l’a d’ailleurs titularisé à cinq reprises sur les six derniers matchs de Miami. Avant le All-Star weekend, le 27e choix de la Draft 2022 s’est offert un record en carrière avec 24 points sur le parquet des Bucks. Mais le championnat européen n’est jamais très loin de lui…

« Je suis un grand fan d’Euroleague, de l’Étoile et du Partizan. J’ai beaucoup plus d’amis à l’Étoile, donc je les suis un peu plus. Je pense vraiment que l’on investit beaucoup cette année, ça a l’air vraiment cool et c’est un plaisir de regarder les deux équipes. Bien que le Partizan ait de meilleurs résultats en Euroleague, il n’a pas atteint le Final Four l’année dernière. L’Étoile rouge n’arrive pas à trouver le rythme parfait qui lui permettrait d’entrer dans la course aux playoffs », analyse Nikola Jovic.

Ses favoris (10 victoires – 17 défaites) occupent une modeste 16e place, là où le Partizan (13 victoires – 14 défaites), 11e, reste dans la course au « play-in ».

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 Total 61 18 44.3 36.9 77.3 0.6 3.1 3.7 1.6 1.7 0.5 0.9 0.3 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.