« Chaque match est vraiment important pour nous », lâche Mikal Bridges, conscient que certaines rencontres sont encore plus importantes que d’autres pour ses Nets. Cette double confrontation face aux Hawks rentrait dans cette catégorie.

En milieu de semaine, les New-Yorkais comptaient encore quatre victoires de retard sur les hommes de Quin Snyder. Perdre ces deux rencontres, à domicile, c’était se retrouver à six matchs de cette formation classée 10e à l’Est, dernière place qualificative pour les « play-in ».

Un écart vraisemblablement insurmontable avec une vingtaine de matchs restants à jouer. Mais les Nets, qui ont connu un retour de « All-Star break » terrible avec de très lourdes défaites face aux Raptors, puis aux Wolves, ne sont pas passés à côté. Le premier rendez-vous s’est terminé sur une victoire facile (124-97) derrière les belles sorties de Cameron Johnson (29 points) et Dennis Schroder (23 points).

Alors qu’ils avaient donné le ton dès le premier quart-temps jeudi (34-16), les Nets ont subi un autre scénario pour ce match retour. Toujours privés de Trae Young, les Hawks ont limité les Nets à seulement 21 points et un triste 26% de réussite dans le premier quart-temps. La réplique new-yorkaise a été spectaculaire : 39 points marqués dans le second quart-temps et huit paniers à 3-points.

À la pause, Mikal Bridges, dont l’équipe a égalé un record de franchise pour le plus grand nombre de paniers primés dans un quart-temps sans un raté, en était déjà à 20 unités. « Le premier quart-temps a été assez mauvais pour moi, mais on a continué à se battre. On jouait plutôt mal, mais on n’était menés que de sept points, alors on s’est dit qu’on devait rester dans le match. Et c’est ce qu’on a fait », développe l’ailier, auteur de 38 points en tout.

Le « tie breaker » dans la poche

« On sait qu’ils allaient venir avec du mordant, de l’énergie, et ils ont mis le premier coup, mais il restait encore beaucoup à jouer », complète Cam Johnson, dont la formation a limité les Hawks à seulement 40 points inscrits en seconde période. « Force. C’est ce qui a changé, jouer en force en attaque, en défense, nos coupes étaient plus tranchantes. En attaque, on a partagé le gâteau, et autre chose : on a arrêté de perdre le ballon », note Kevin Ollie.

Si Dennis Schroder et les autres ont perdu plusieurs ballons dès les premières minutes, les Nets ont terminé avec 11 « turnovers » au total. Et surtout la victoire qui leur permet de disposer du « tie breaker » sur les Hawks (26v-34d) en cas d’égalité. Si le classement n’a pas évolué entre les deux formations, les Nets (24v-36d) ont fait une très belle opération.

« Il faut traiter chaque match comme si c’était le dernier. On doit continuer à se battre. On savait qu’on avait besoin de ces deux grosses victoires, cela montre qu’on se bat et qu’on doit continuer à le faire pendant le reste de la saison. Ce ne sera peut-être pas parfait et il est évident qu’on ne gagnera pas tous les matches, mais tant qu’on jouera dur et de la bonne façon, je crois qu’on a nos chances », parie Mikal Bridges.

Son équipe a l’occasion d’enchaîner à domicile avec un « back-to-back » face aux Grizzlies, puis aux Sixers, avant un « road trip » abordable à l’Est (Pistons, Hornets, Cavs et Magic).