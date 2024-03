Décimés, les Knicks soufflent et souffrent

Il était temps que février s’arrête pour les Knicks. Très bon en janvier, New York est actuellement à la peine et boucle le mois avec un huitième revers en douze matchs, jeudi contre Golden State. Toujours privée de nombreux cadres, la formation de la « Big Apple » souffre et voit ses poursuivants revenir à vitesse grand V. Ce n’est pourtant pas faute d’essayer et de se battre côté Knicks. Mais les trop nombreuses absences commencent à coûter cher.

OG Anunoby, Julius Randle et Mitchell Robinson à l’infirmerie, Jalen Brunson et Isaiah Hartenstein gênés par les pépins physiques… La poisse contraint les joueurs encore en tenue à s’arracher, voire à s’épuiser pour maintenir le navire à flot. « Je ne sais pas exactement ce à quoi vous vous attendiez ou ce que vous aviez en tête… On joue du mieux que l’on peut avec les organismes à disposition » a déploré Josh Hart après le revers contre les Warriors.

Un match durant lequel l’ailier n’aura passé que 50 petites secondes sur le banc. « On se défonce. Ce n’est pas comme si on restait assis là à pleurer sur nos blessés et baisser la tête. Non, on s’arrache. On donne tout ce que l’on a. Et quand les gars seront de retour, on sera bon. »

Si Isaiah Hartenstein a évoqué « une situation d’urgence« , alors que New York appartient désormais à un groupe de cinq équipes se tenant en une victoire et demie entre la 3e et la 8e place, Josh Hart essaie de prendre davantage de recul. « Retirez quatre titulaires, six joueurs majeurs de la rotation de n’importe quelle équipe de la ligue et elle va souffrir. Je me fiche de savoir que Boston ait le meilleur bilan, ou que Detroit ou Washington ait le moins bon. Quand on a autant de joueurs absents en même temps, on souffre. »

OG Anunoby a repris l’entraînement sans contact

Dans les travées du Madison Square Garden, on refuse de se lamenter. Ce n’est de toute façon pas le style de la maison avec Tom Thibodeau, bien que ce dernier reconnaisse qu’il aurait peut-être dû davantage responsabiliser Alec Burks. « Nous sommes plus que capables de faire face » a clamé l’ancien technicien des Bulls et des Wolves. « Évidemment qu’on est en sous-effectif en ce moment, alors jouer 47 minutes comme Josh, c’est nécessaire. »

Même son de cloche pour Jalen Brunson, de retour après un match d’absence pour des douleurs au cou. « On doit clairement faire mieux » affirme toutefois le meneur All-Star. « On peut apprendre de ce que l’on a su faire par le passé. On peut être agacé, frustré pour le reste de la soirée, puis on ira se coucher. Mais demain matin, on doit être concentré sur le prochain match. »

Petit moment de répit, les Knicks ont désormais 48 heures de repos avant d’aller à Cleveland pour un match important au classement. Avant de possiblement retrouver dans les jours ou semaines à venir leurs blessés, alors qu’OG Anunoby a repris l’entraînement sans contact. « Quand les gars seront de retour, on pourra profiter d’un OG frais, d’un Julius frais, j’espère d’un Mitch frais, et on pourra lancer une série » a insisté Josh Hart.