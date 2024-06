Onuralp Bitim, héros improbable des Bulls face aux Cavaliers

Nous ne sommes pas encore au niveau d’un Matt Steigenga, champion NBA avec les Bulls en 1997 en sortant de nulle part et après avoir joué deux matchs en tout et pour tout. Mais Chicago s’est trouvé une nouvelle idole que personne n’avait vu venir, pour au moins le temps d’un match.

Onuralp Bitim n’avait joué avant ce mercredi soir que cinq minutes et quarante-quatre secondes en NBA, avec pour seules stats deux tirs manqués contre Boston le 22 février dernier. Le Turc a pourtant bien été un des joueurs les plus déterminants dans le succès des siens contre Cleveland.

Passé d’un « two-way contract » à un bail en bonne et due forme au lendemain de son bout de rencontre contre les Celtics, Onuralp Bitim n’avait plus refoulé le parquet depuis. Mercredi, le joueur de 24 ans a joué 27 minutes, le plus gros temps de jeu des Bulls en sortie de banc. Certes, il a aussi profité des nombreuses absences sur les ailes (Zach LaVine, Torrey Craig, Patrick Williams ou Alex Caruso). Mais il est allé chercher son temps de jeu au mérite, disputant notamment l’intégralité des deux prolongations.

Arrivé par la toute petite porte en NBA

Très bon dans le championnat turc la saison passée (18.4 points, 4.8 rebonds, 3.6 passes avec Bursaspor), l’arrière/ailier a dû passer par des chemins de traverse pour obtenir cette opportunité.

Sérieux prospect européen, élu dans le meilleur cinq majeur de l’Euro U16 2015, Onulrap Bitim avait fait le choix l’été dernier de tenter sa chance outre-Atlantique alors qu’il n’avait pas été drafté. Son passage plutôt réussi chez les Windy City Bulls en G-League et sa relative qualité de shoot (36.3% à 3-points à un gros volume) lui ont ouvert la voie du banc des Bulls. Rien d’étonnant alors de l’avoir vu inscrire ses premiers points dans la ligue mercredi sur deux tirs longue distance.

Présent au rebond, sérieux défensivement, Onuralp Bitim a en plus été décisif avec deux lancers-francs pour mettre les Bulls à l’abri dans la deuxième prolongation. Ses 10 points et six rebonds ne disent pas tout de son impact sur la rencontre, son ratio +/- bien davantage : +16, le meilleur de Chicago ex-aequo avec Coby White.

« Je ne peux vraiment pas décrire ce que je ressens. Et ce n’est pas une question d’anglais, mais même dans ma propre langue » a réagi l’ancien de l’Anadolou Efes Istanbul. « Je rêvais de ce moment depuis très longtemps. Et j’essayais vraiment d’être prêt et mes coéquipiers, mes entraîneurs m’ont vraiment aidé. Je savais que l’occasion allait se présenter. On ne sait jamais quand, il suffit d’être prêt. En tant que joueurs, nous devons toujours être prêts mentalement et physiquement. »

La fierté des siens

Onuralp Bitim a apporté un vent de fraîcheur, mais surtout une grosse détermination à l’équipe de Billy Donovan, qui restait sur une défaite peu glorieuse contre le dernier de la ligue, les Pistons. Et si tout n’a pas été encore parfait, avec une domination écrasante au rebond (74 à 39 !) qui ne s’est pas réellement concrétisé au score, Onuralp Bitim s’est tout de même transformé en homme providentiel avec un succès important contre le 2e de la Conférence Est.

« OB a été incroyable » s’est enthousiasmé Andre Drummond. « C’est un gars qui joue chez les pros depuis un moment, il n’a pas la mentalité d’un rookie. Il a joué comme s’il était déjà à sa place. Et il l’est. »

« Je suis fier de lui, on est tous fier de lui » a lui aussi apprécie DeMar DeRozan. « C’est fantastique de voir un gars faire ce qu’il fait dans un match aussi important et de finir le match aussi. C’est dingue. Nous n’avions pas pu beaucoup nous entraîner avec lui, pour qu’il connaisse notre attaque et qu’il ait du rythme avec nous. Alors faire ce qu’il a fait, c’est incroyable. »

« Cela signifie beaucoup pour moi » a commenté, ému, Onuralp Bitim, touché par les mots de ses vétérans en fin de match et après la rencontre. « J’ai grandi en regardant DeMar, c’était l’une de mes idoles. Et maintenant, nous sommes sur le terrain ensemble. Nous avons gagné ensemble. Entendre ces mots de sa part, de celle de Coby (White), Ayo (Dosunmu), Vooch (Nikola Vucevic)… C’est un immense privilège. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.