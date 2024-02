Avec 22 points d’avance au moment d’entamer le dernier quart-temps à Toronto, les Cavs savaient que leur victoire était quasiment acquise. Au-delà de cet écart conséquent, les visiteurs ne perdent presque jamais cette saison lorsqu’ils sont en tête après trois quart-temps : 33 victoires pour 2 défaites, dont un parfait bilan de 16 victoires sans la moindre défaite à l’extérieur.

Là où certaines équipes, dont les Wolves, ont parfois tendance à flancher dans ces douze dernières minutes, les Cavs montrent leur sérieux jusqu’au bout. « Tout est question de finir. On sait tous à quel point les quatrièmes quart-temps sont importants dans cette ligue. On sait ce dont les joueurs et les équipes d’élite sont capables en attaque. Mais c’est quelque chose dont notre équipe est fière, la capacité à stopper l’adversaire », formule J.B. Bickerstaff.

Celui-ci sait que son équipe possède « des joueurs qui peuvent créer pour eux-mêmes et pour leurs coéquipiers », Donovan Mitchell en tête bien sûr. « Mais il y aura parfois des soirs où ça ne rentrera pas. Alors, de quoi dépendez-vous ? On dépend de notre défense », poursuit le coach.

Une défense folle

Cette défense tourne à pleine régime en ce moment et se rapproche, semaine après semaine, du niveau affiché par celle des Wolves, toujours en tête de la catégorie. Mais sur les 15 derniers matchs par exemple, Cleveland affiche des stats exceptionnelless : seulement 104 points encaissés sur 100 possessions, de loin la meilleure défense du championnat (les Wolves sont à 108.6 sur cette séquence).

Avec un « Net Rating » à près de +16, les Cavs écrasent tout le monde, notamment les équipes à moins de 50% de victoires, majoritaires ces dernières semaines.

Après huit victoires de suite, ils surfent actuellement sur neuf succès de suite, la meilleure série en cours dans la ligue. Leur seule défaite depuis le 3 janvier, survenue entre les deux séries ? Un revers à Milwaukee.

« Cela montre le caractère et la dureté dont on fait preuve. On a la capacité d’être déterminés tous les soirs. On pourra se reposer sur nos lauriers et connaître une soirée sans, mais ce n’est pas le cas. On veut gagner chaque match, avec le plus d’avance possible. C’est ce que j’aime dans cette équipe. On se bagarre beaucoup, on a très faim. Les gars veulent briller. C’est sympa. On partage le succès de chacun et on en profite », apprécie Max Strus.

Être capable de durer

Autre donnée impressionnante de la domination actuelle de l’équipe, selon Cleveland.com, les Cavs n’ont couru après le score que durant 188 minutes de jeu en 2024, en 19 rencontres, sur les… 912 minutes disputées au total. C’est dire la solidité de cette formation qui a résisté aux passages à l’infirmerie de certains cadres et affiche désormais un groupe au complet pour alimenter cette dynamique.

« Chaque jour, à chaque séance d’entraînement, on travaille sur les éléments qui, selon nous, nous permettront de réussir à long terme. On ne cherche pas à gagner aujourd’hui. Il s’agit de mettre en place une bonne équipe de basket capable de durer. Ce qui compte, ce sont les habitudes que nous prenons chaque jour », rappelle JB Bickerstaff.

De bonnes habitudes en défense principalement. Le coach rapporte ainsi que ses joueurs « s’énervent lorsque des adversaires marquent devant eux, quand ils lâchent des rebonds offensifs ou font des erreurs. Je veux qu’ils comprennent qu’on peut encore monter d’un cran. On veut que nos adversaires le sentent. On veut être une équipe d’élite en défense. On veut pouvoir étouffer l’adversaire. »

Sixers, Bulls et Magic, qui se déplacent tous dans l’Ohio cette semaine, sont prévenus.