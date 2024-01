Les Wolves ont-ils un problème dans le quatrième quart-temps ?

Alors qu’ils menaient de 13 points (81-68) face aux Clippers à la fin du troisième quart-temps, les Wolves avaient frisé la correctionnelle, avant toutefois de s’imposer (109-105) face aux Californiens.

Simple accident ? C’est ce qu’on pouvait penser, les retours désespérés en fin de match pouvant faire vaciller toutes les équipes. Sauf que l’accident commence à un peu trop se répéter dans le Minnesota. En tête de 9 points (83-74) à l’entame de la dernière ligne droite face au Thunder, les Wolves avaient cette fois mordu la poussière (97-102).

Même chose au match suivant, avec une avance de 15 points (107-92) qui s’évapore face aux Hornets (125-128) à domicile. Bis repetita enfin face aux Spurs, avec une avance de 10 points qui disparaît encore (112-113).

La plus faible moyenne au scoring dans le 4e quart-temps sur les derniers matchs

Pour le Minnesota Star-Tribune, les Wolves ont un problème dans le quatrième quart-temps. Il faut dire que sur les cinq derniers matchs, Anthony Edwards et ses coéquipiers n’ont inscrit que 97 points, en cumulé, dans le dernier round de leurs rencontres. C’est moins de 20 points de moyenne, la plus faible de toute la ligue sur la période.

Sur les 8 derniers matchs, soit depuis la rencontre face aux Clippers, les Wolves sont 26e au nombre de points marqués dans le quatrième quart-temps, et surtout 29e au « Net Rating » sur la période, avec un vilain -22.2 (différence entre points marqués et encaissés sur 100 possessions). Avec un +/- cumulé de -39, là aussi le 29e.

En représentant le « Net Rating » des quatrième quart-temps des Wolves depuis le début de saison, on peut voir la tendance actuelle, la seule exception étant la victoire face aux Grizzlies.

Une attaque qui se focalise trop sur le duo Edwards/Towns ?

Pour Chris Finch, le nouvel effondrement de son équipe face aux Spurs est une simple question d’envie.

« Ils ont beaucoup mieux joué que nous sur la fin », assurait le coach. « Ils ont fait tous les actions 50/50. Ils ont réussi tous les tirs difficiles… C’était un match où nous avions la possibilité de prendre de l’avance à certains moments du match et nous n’avons pas pu le faire, et c’est donc probablement ce qui nous a fait le plus mal. »

Après le revers face aux Hornets, sans doute le plus gênant de tous pour les leaders de l’Ouest (à égalité avec le Thunder), le technicien avait pourtant taclé l’immaturité de son équipe. Karl-Anthony Towns, en feu durant les trois premiers quart-temps, avait ainsi eu tendance à trop forcer pour faire la différence dans le final.

« C’est vrai et je crois qu’à la fin du match, on doit trouver un moyen d’être matures et finir le boulot. C’est quelque chose qu’on a très bien fait tout au long de l’année. […] Il y a eu des moments où on a montré un peu d’immaturité, un manque de discipline mais en ayant 12 ou 14 points d’avance, ça me paraissait bon par rapport à la façon dont le match allait se terminer », confessait ainsi l’intérieur, auteur de 62 points dans la défaite.

Il faut aussi sans doute trouver un moyen de trouver une attaque un peu plus équilibrée.

Sur les cinq derniers matchs, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns prennent ainsi près de 60% des tirs de leur équipe dans le dernier quart-temps. Sur les 41 matchs précédents, ce ratio n’était pourtant que de 33%…