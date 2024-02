Monty Williams ne semble pas compter sur Evan Fournier

Alors que Simone Fontecchio, Troy Brown Jr et Shake Milton étaient en tenue face aux Clippers, Evan Fournier n’était pas là… Arrivé aux Pistons dans l’échange impliquant Alec Burks et Bojan Bogdanovic, le Français ne s’est pas encore exprimé sur sa situation. Sur X, l’arrière des Bleus a simplement remercié le public newyorkais qui l’a toujours soutenu, et on notera d’ailleurs Chuck D. a vanté ses qualités humaines pour avoir enduré cette épreuve compliquée.

La question est de savoir s’il entre dans les plans des Pistons. A écouter Monty Williams, on en doute, et ce n’est pas une surprise puisque Fournier a toujours Quentin Grimes dans les pattes, et il doit composer avec la concurrence de Jaden Ivey

Embouteillage à l’arrière

« On verra, je reste ouvert d’esprit sur le sujet », a répondu le coach des Pistons avant la rencontre face aux Clippers. « On a déjà beaucoup d’arrières. Vous dire que ce joueur va jouer à tel poste, dans tel rôle, serait irresponsable. Il (Fournier) a de l’expérience, a connu beaucoup de situations en NBA. C’est l’un des leaders de l’équipe de France, c’est un bon joueur. Je l’avais bien observé à Orlando lors de ses meilleures saisons. Ces dernières années il a peu joué, pour une raison que j’ignore. On verra voir ce qu’il en est avec nous. »

Des propos qui laissent penser que Fournier n’entre pas dans les plans de ses nouveaux dirigeants, et de son coach. Comme l’avait suggéré ESPN le soir de la « trade deadline », on pourrait donc s’orienter vers un « buy-out ». Ce qui permettrait au Français d’être free agent, et de signer ailleurs pour finir la saison, et se relancer après plus d’un an passé au bout du banc.