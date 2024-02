Programme du soir | Une belle affiche entre Dallas et Oklahoma City à 21h00

À 21h30, les Clippers accueillent eux les Pistons, qui restent sur deux victoires à l’extérieur…

On suivra aussi Victor Wembanyama et les Spurs à Brooklyn (00h00, beIN Sports Max 4) pour voir si le Français a retrouvé du souffle. Un peu plus tard, les Knicks accueillent les Pacers à 01h30, tandis que les Warriors vont tenter d’enregistrer une quatrième victoire consécutive face aux Suns, qui restent aussi sur trois victoires.

Programme complet

21h00 | Dallas – Oklahoma City (beIN Sports 2)

21h30 | LA Clippers – Detroit

00h00 | Brooklyn – San Antonio (beIN Sports Max 4)

01h00 | Charlotte – Memphis

01h00 | Orlando – Chicago

01h00 | Washington – Philadelphie

01h30 | Atlanta – Houston

01h30 | New York – Indiana

01h30 | Toronto – Cleveland

02h30 | Golden State – Phoenix

04h00 | Portland – New Orleans