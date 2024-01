Programme du soir | A ne pas manquer, le duel Bilal-Victor à 1h00 puis le choc Wolves-Thunder

On règle ses alarmes sur 1h00 pour le premier affrontement entre Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama. L’affiche n’est pas très sexy entre les Wizards et les Spurs mais tous les regards seront tournés vers eux. Surtout lorsqu’ils seront ensemble sur le terrain.

Avant cela, on aura suivi les Pistons qui accueillent des Bucks en quête de rebond après en avoir pris 40 face aux Cavaliers ! Gros plan aussi sur RJ Barrett et Immanuel Quickley qui reviennent au Madison Square Garden, sous les couleurs des Raptors.

Enfin, à 2h00, immense affiche dans le Minnesota avec le choc entre les Wolves et le Thunder.

Programme complet

21h00 | Detroit – Milwaukee (beIN Sports Max 5)

01h00 | Charlotte – Philadelphie

01h00 | Washington – San Antonio (beIN Sports Max 5)

01h30 | New York – Toronto

01h30 | Atlanta – Cleveland

02h00 | Chicago – Memphis

02h00 | Minnesota – OKC

02h00 | Houston – Utah