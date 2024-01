Les Nets enchaînent les pas dans la mauvaise direction

Cavaliers et Nets n’étaient pas seulement en parade à Paris. L’intérêt sportif de cette rencontre était indéniable tant pour les premiers, qui voulaient rester au contact du top 4 à l’Est, que pour les seconds, à la recherche désespérée de victoires en ce moment.

Malheureusement pour eux, cette virée trans-atlantique s’est terminée par un nouveau revers, face à Donovan Mitchell et sa bande. La défense new-yorkaise n’est jamais parvenue à trouver une parade aux 45 points de l’arrière adverse. Si bien qu’à l’issue de la rencontre, Mikal Bridges livre un constat sans appel.

« On doit s’entraider collectivement. On s’est bien débrouillés, mais on doit s’aider les uns les autres en défense. Si un gars se fait dépasser, il faut que quelqu’un prenne le relais. On doit être meilleurs que ça. Les matchs ne seront pas parfaits, mais il faut être capable de s’entraider et de se couvrir les uns les autres. On doit s’améliorer des deux côtés du terrain », réclame l’ailier des Nets, dont la formation a eu tant de mal à marquer en première période (34 points).

Une panne offensive

Il a fallu attendre les entrées des remplaçants, Cam Thomas et Lonnie Walker (46 points à eux deux), pour booster l’attaque de Brooklyn et redonner un semblant d’intérêt à ce match. Les Nets ont ainsi marqué plus de points dans le quatrième quart-temps (42) qu’en première période.

« La deuxième période a été positive pour nous, mais je pense que ce qui a fait mal, c’est la défaite face à Portland avant de venir ici, en essayant d’enchaîner deux victoires. On s’est améliorés en défense à l’entraînement, on a eu un peu de temps pour s’entraîner, mais il est évident qu’on doit être bien meilleurs. Perdre un match, quel qu’il soit, fait mal », poursuit Bridges qui n’a pas brillé par son adresse (26 points à 6/18 aux tirs).

Des matchs, les Nets n’arrêtent pas d’en perdre en ce moment. Il y a un mois, ils signaient une victoire référence, et symbolique pour la paire Bridges – Johnson sur le parquet des Suns, pour s’offrir un beau bilan à 13 victoires et 10 défaites. Depuis ? C’est la débandade.

12 défaites en 15 matchs

Hormis une éclaircie avec la double victoire face aux Pistons, suivie par le fameux match « lâché » aux Bucks, une bonne victoire face au Thunder, ils ont enchaîné deux séries de cinq défaites de rang. Soit un bilan comptable de 12 défaites en 15 sorties…

À l’issue du revers face aux Cavs, Jacque Vaughn rappelle que plusieurs de ses titulaires, Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, étaient diminués car malades. Mais le coach, en s’appuyant sur ce double visage affiché d’une mi-temps sur l’autre, appelle à davantage de constance.

« C’est exactement le message que j’avais pour le groupe. Je crois toujours que ce groupe peut accomplir certaines choses et qu’on peut jouer un basket constant. Ça aide d’être en bonne santé, mais on ne peut pas s’en servir comme d’une excuse. Notre capacité à créer et à trouver des solutions ensemble, comme on l’a fait en deuxième mi-temps, on doit juste continuer à avoir cet état d’esprit à l’approche du match », juge le coach.

Son équipe n’a pas le calendrier le plus simple pour y parvenir. Après la réception du Heat lundi, les Nets démarrent un mini « road trip » à l’Ouest face aux Blazers, Lakers et Clippers…