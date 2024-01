Pour Ime Udoka, c’est l’heure des grandes retrouvailles avec Boston

C’est l’histoire d’une irrésistible ascension d’une saison qui avait tout d’une success story avec les Celtics, et qui s’est brutalement arrêtée au bout d’un an. Suspendu pour un an avant le début de la saison 2022-2023 pour avoir enfreint le règlement intérieur de la franchise (pour avoir entretenu une relation extra-conjugale avec une salariée de la franchise), Ime Udoka a fini par faire ses valises, direction Houston, où il a été sollicité pour enclencher une nouvelle phase d’un projet ambitieux.

Autant dire qu’il sera au cœur de l’attention ce soir lors de la rencontre entre Boston et Houston pour son tout premier retour au TD Garden, dans le camp d’en face cette fois. Le coach des Rockets ressentira forcément des émotions partagées, lui qui n’a jamais renié le parcours accompli avec les Celtics en 2021-2022 pour sa première année en tant que coach principal. Il avait noué des liens très forts avec le groupe. D’un autre côté, il aura également l’occasion de montrer qu’il a bel et bien tourné la page et qu’il est à 200% investi dans un projet motivant avec les Rockets.

Ime Udoka lié avec ses Celtics pour toujours

Il y a près d’un mois, il avait déjà évoqué la qualité de la relation nouée avec le noyau dur des joueurs de Boston de l’époque, dont Marcus Smart, qui évolue désormais à Memphis. A tel point que le meneur n’avait pas hésité à inviter son ancien coach lors de son mariage en septembre dernier. Plus d’un an après son dernier match coaché dans le costume des Celtics, leur relation est resté intacte.

« Mes joueurs des Celtics me contactent pour me dire à quel point ils sont fiers de ce qu’on fait et vice-versa. Je vois aussi ce qu’ils font », avait déclaré Ime Udoka. « Le plus important, c’est que nous n’avons fait qu’une seule saison et que nous avons noué de telles relations. Je parlerai à certains d’entre eux jusqu’à la fin de mes jours. Il y a donc un lien étroit et on pense à ce qui aurait pu se passer, et on prend aussi conscience de l’impact que vous avez eu et des relations que vous continuerez à avoir à l’avenir ».

Même depuis son départ pour Houston et le début d’une nouvelle aventure pour lui, le coach et ses anciens joueurs ont gardé la même proximité, jusqu’à ce que la saison ne démarre et que chacun ne s’occupe de ses affaires.

« On s’est parlé de manière régulière, avec chacun d’entre eux », a-t-il ajouté. « Pendant la saison dernière, ils prenaient de mes nouvelles quand ils le pouvaient. Évidemment, nous nous sommes parlés au début, puis je leur ai laissé l’espace nécessaire pour faire ce qu’ils avaient à faire, et ils ont fait de même. Mais j’en ai retrouvé pas mal d’entre eux durant l’intersaison durant le mariage de Marcus Smart à LA ».

Après une carrière de joueur bien remplie et près de dix ans à apprendre le métier en tant qu’assistant en NBA, dont sept aux Spurs de 2012 à 2019, Ime Udoka a également confié avoir souffert de l’éloignement des terrains et de l’ambiance du vestiaire au cours de sa suspension, rappelant que le plus important restait le relationnel qu’il pouvait bâtir avec les joueurs.

« Le quotidien avec les gars m’a manqué. Évidemment, tout tourne autour des joueurs. Une fois que vous avez joué, ça ressemble vraiment aux relations quotidiennes, à la camaraderie et aux liens avec les gars. Je ne pense pas que ça change beaucoup quand vous devenez entraîneur », a-t-il poursuivi. « Je pense que la plupart des entraîneurs diraient : ‘Le tableau noir, c’est bien, jouer les matchs, c’est bien, mais être avec les gars et les relations que vous créez avec eux, c’est probablement ce qu’il y a de plus important. »

Un coach marquant pour les joueurs qui l’ont côtoyé

C’est notamment cette proximité qui avait contribué à faire sa force lors de sa première saison à Boston. Comme Marcus Smart l’a confirmé : « Ime a été joueur. En tant qu’ancien joueur, il comprend beaucoup de choses qu’on traverse en tant que joueurs. Cette connexion ne fait que se renforcer quand tu peut parler à quelqu’un qui connaît ça en tant que coach ou qui comprend ce que tu peux traverser ».

Jeff Green, qui a signé comme free agent à Houston cet été, a pu délivrer un discours similaire après avoir côtoyé Ime Udoka à Brooklyn lors de la saison 2020-2021. C’est ainsi pourquoi le poste 4 a fait le choix « surprenant » de quitter le champion en titre pour le rejoindre aux Rockets.

« Pour la relation que j’ai eue avec lui à Brooklyn, le fait de connaître son style de coaching et pour l’avoir observé à Boston pendant cette saison, la façon dont il pouvait faire avancer un groupe », avait-il avancé pour évoquer les raisons de son choix. « Il est direct, ce que j’aime. Il met aussi ses joueurs en position de réussir et tire le meilleur d’eux-mêmes. C’est super de pouvoir être témoin de ça et d’en faire partie ».

Houston, un projet taillé pour lui

Pour autant, de l’eau a coulé sous les ponts depuis son départ du Massachusetts, et Ime Udoka a réussi à pleinement tourner la page en se concentrant désormais sur Houston et ce superbe projet, entre les jeunes joueurs comme Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr, et le rookie Amen Thompson à faire progresser, et l’appui de cadres de choix comme Fred VanVleet ou encore Dillon Brooks pour bonifier l’ensemble.

En plus de lui avoir redonné une chance d’exceller dans son métier, Houston lui a offert un défi des plus excitants, avec pour responsabilité d’emmener ce groupe le plus haut possible. Jouable sur le papier, même si l’adversité et la concurrence seront aussi au rendez-vous.

« Je vois le potentiel, bien sûr, mais il faut le transformer en quelque chose de réaliste », a noté Ime Udoka. « Il y a eu une combinaison de jeunes talents et de free agents que nous avons dû recruter, et la franchise a essayé d’atteindre ce qu’elle appelle la phase 2, de son projet. Ils ont soif de victoire et veulent du changement. Ce que je voulais était très différent de ce qu’ils avaient ici avant. Nous voulions apporter de la structure, du sens des responsabilités, toutes les choses qu’ils réclament. Avec le mélange de jeunes et de vétérans, j’ai vu le potentiel qu’il y avait là. Maintenant, je dirais qu’ils sont beaucoup plus rapides à comprendre ce que nous essayons de faire. Cela s’est produit assez rapidement. Mais il faut leur reconnaître que l’effort n’a jamais été un problème. Il n’a jamais été question de ne pas jouer dur et d’être compétitif. Je l’ai vu dès le premier jour, même pendant les entraînements d’été. C’était donc de bon augure pour ce que nous voulions faire à l’avenir. Maintenant, nous avons la possibilité de faire des progrès linéaires et de nous améliorer. Quand vous regardez notre bilan, il peut surprendre certaines personnes. Mais nous avons un groupe compétitif ».

Pour ce qui est du match de ce soir, Ime Udoka va tenter de rester dans l’instant présent, à savoir permettre aux Rockets de maintenir un bilan positif, et pourquoi pas être la première formation de la saison à faire tomber Boston au TD Garden ?

« On peut penser pendant une minute à la façon dont se passera le retour. Mais dans l’ensemble, ce n’est pas ce qui me préoccupe le plus », a-t-il conclu.