Joueurs de la semaine | Grande première pour Alperen Sengun

Tous deux pressentis pour être retenus pour le prochain All-Star Game, Alperen Sengun (Rockets) et Jalen Brunson (Knicks) ajoutent d’abord une autre ligne à leur palmarès : celle du trophée de « Player of the week », puisqu’ils ont été élus Joueurs de la semaine pour lancer la nouvelle année.

Pour Alperen Sengun, c’est même une grande première, car il n’avait jamais été récompensé de la sorte. Avec 24.0 points, 7.0 rebonds, 4.5 passes et 1.5 interception de moyenne sur quatre matchs (trois victoires), à 52% au shoot et 81% aux lancers, il fait néanmoins figure de joli vainqueur. Menant pour le moment Houston à la 8e place de l’Ouest…

Quant à Jalen Brunson, c’est déjà la deuxième fois de la saison (et la troisième fois de sa carrière) qu’il est nommé Joueur de la semaine. Il faut dire que ses 27.3 points, 9.3 passes et 3.3 rebonds de moyenne sur quatre matchs (quatre victoires), à 47% au shoot (dont 37% à 3-points) et 100% aux lancers, en font là aussi un lauréat plus que logique. D’autant que New York occupe à ce jour la 5e place de l’Est…

Pour la petite anecdote, notons que c’est la première fois depuis James Harden, en novembre 2019, qu’un joueur des Rockets est élu « Player of the week ». C’est également la première fois depuis Carmelo Anthony en 2013/14 qu’un membre des Knicks reçoit deux trophées de Joueur de la semaine au cours de la même saison.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.4 5.0 3.4 1.2 2.6 0.7 21.1 Total 210 27 52.8 28.4 70.5 2.7 5.2 7.9 3.8 3.3 1.0 2.4 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 76 35 48.0 40.2 84.5 0.5 3.0 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.6 Total 421 28 48.9 39.1 82.3 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.8

