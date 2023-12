Coby White loue l’altruisme retrouvé des Bulls

Il y a un mois, les Celtics humiliaient des Bulls à la dérive. Une fessée d’une trentaine de points qui scotchait Chicago en bas de classement avec 5 victoires pour 14 défaites. Un mois plus tard, ces mêmes Bulls sont virtuellement qualifiés pour le « play-in », et ils viennent de signer un très bon mois de décembre à 9 victoires en 14 matches.

Pour Coby White, ce lourd revers à Boston a été un déclic. « Je le répète : il y aura toujours des obstacles, des hauts et des bas. Nous sommes tous des compétiteurs. Nous jouons au plus haut niveau. Nous voulons tous gagner. Contre Boston, nous avions le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur collectivement. Nous n’étions pas prêts à jouer et nous nous sommes fait écrabouiller. Cette défaite nous a fait mal. C’était embarrassant pour nous de perdre comme ça au plus haut niveau. Mais nous sommes restés unis. À ce moment-là, nous étions au plus bas et nous aurions pu nous diviser. Au lieu de cela, nous nous sommes tous rapprochés. Je pense que ce match a eu un effet sur notre manière de jouer en décembre. »

Une belle marge de progression

Alors que les Bulls ont limité les Sixers à 92 points, Coby White assure que lui et ses coéquipiers ont encore une belle marge de progression.

« En défense, on fait des progrès mais on peut encore mieux défendre à cinq, et dans l’aide » poursuit l’arrière de Chicago. « On peut être plus réguliers. Comme Alex (Caruso) l’a déjà dit, il y a encore des moments où l’on perd notre identité. On ne fait pas circuler la balle, on ne défend pas à cinq… Si on enlève ces lacunes, on aura une meilleure chance. »

Preuve qu’il y a du mieux, les Bulls se classent 16e à l’efficacité offensive, et 9e en défense, sur le mois de décembre. Ils terminent le mois avec un différentiel positif, et depuis la blessure de Zach LaVine, la marque est beaucoup mieux répartie. Cette nuit, face aux Sixers, cinq joueurs terminent avec 10 points et plus.

« La saison n’a pas commencé comme nous le souhaitions, mais nous sommes toujours restés positifs et tout le monde ici veut voir l’autre réussir. Quand on a des coéquipiers comme ça, ça finit par évoluer tôt ou tard » assure Coby White. « Nous sommes altruistes et tout le monde est prêt à contribuer. Nous jouons comme il faut. Nous faisons circuler le ballon. Le coach donne confiance à tout le monde : ‘Soyez vous-même ; rester dans le plan de jeu ; ayez confiance en vous quand le ballon arrive et faites ce que vous savez faire' ».

Alors que les Bulls joueront 10 de leurs 15 matches à l’extérieur en janvier, reste à savoir quand et comment Zach LaVine va s’inscrire dans cette identité de jeu. Réponse dans une dizaine de jours puisqu’il reprend à peine l’entraînement.