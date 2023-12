Luke Kornet ne pouvait rêver meilleur retour

Cela faisait 25 jours que Luke Kornet n’avait plus joué, à cause d’une blessure aux adducteurs. Entre temps, Neemias Queta avait récupéré des minutes et réalisé de bonnes performances. Mais pour son retour, il a eu le droit à une belle surprise : une titularisation. Sa première depuis le 16 mai 2021 !

Pourquoi ? Parce que les absents étaient nombreux dans le Massachusetts : Jayson Tatum, Kristaps Porzingis et Al Horford. Et aussi parce que Joe Mazzulla a confiance en lui.

« J’ai dit avant le match à mon vestiaire que c’était une opportunité de plus. Je me fiche de notre adversaire, du cinq majeur ou des remplaçants », raconte le coach pour le site officiel de la franchise. « J’ai une totale confiance dans le caractère de ce vestiaire. Luke fait partie de ces gars. C’est un professionnel, qui travaille tous les jours, joue son rôle. C’est incroyable de le voir évoluer à ce niveau. »

Son meilleur match chez les Celtics

Ce niveau, c’est une ligne de statistiques fournie avec 20 points à 9/11 au shoot, 8 rebonds, 3 passes et 3 contres en 33 minutes. C’est clairement son meilleur match sous le maillot de Boston. Cerise sur le gâteau, le pivot a inscrit le panier de la victoire dans les dernières secondes, sur un alley-oop, bien servi par Jaylen Brown.

« C’est le coéquipier parfait », lance Jaylen Brown, auteur de 31 points. « C’est une excellente personne à avoir dans un vestiaire, qui s’entend bien avec tout le monde. Il est drôle, donc il remonte le moral de tout le monde, même dans les moments où l’on n’a pas envie de rire. Sur le terrain, il est fiable, toujours au bon endroit. Il fait des écrans, il joue dur, prend des rebonds offensifs. Il a fait un grand match. »

Évidemment content de sa performance, Luke Kornet a surtout voulu la partager avec ses coéquipiers.

« Quand des soirées comme ça se produisent, on est reconnaissant », commence-t-il. « Mais ce n’est pas possible sans Derrick White, Brown, Jrue Holiday, Sam Hauser, Payton Pritchard. Ils m’aident. J’essaie de faire mon travail pour les aider. Peu importe qui brille chaque soir, qui marque le plus, tant qu’on progresse dans la même direction. »

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 20 16 39.2 35.4 72.7 0.6 2.7 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NYK 46 17 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 16 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 * All Teams 31 11 43.6 25.4 50.0 0.5 1.7 2.2 0.8 0.7 0.1 0.2 1.0 3.4 2020-21 * BOS 18 14 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 * CHI 13 7 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 * All Teams 15 7 48.1 0.0 66.7 0.9 1.1 1.9 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2 2.0 2021-22 * BOS 12 7 57.1 0.0 66.7 0.8 1.3 2.1 0.7 0.6 0.3 0.0 0.2 2.2 2021-22 * CLE 2 7 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 * MIL 1 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 12 66.5 23.1 82.1 1.3 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 17 13 74.4 0.0 83.3 1.5 1.8 3.3 0.6 1.1 0.5 0.4 0.8 4.4 Total 234 13 47.0 32.2 77.7 0.9 1.9 2.7 0.9 1.1 0.3 0.4 0.8 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.