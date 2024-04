Adrian Griffin va chercher un ancien collègue pour l’épauler sur le banc des Bucks

Quelques jours seulement avant le début de la saison régulière, Terry Stotts avait quitté les Bucks à cause de tensions avec Adrian Griffin. L’ancien coach des Blazers n’avait pas été remplacé depuis. C’est désormais le cas avec l’arrivée de Trevor Gleeson.

Cet entraîneur de 55 ans n’est pas le plus connu mais son nom est apparu en 2021, quand il a quitté l’Australie pour la NBA. Après quinze saisons et cinq titres de champion, ainsi que deux trophées de « Coach Of The Year » et une coupe en NBL, il avait rejoint Toronto.

Il venait pour assister Nick Nurse et faisait ainsi équipe avec Adrian Griffin, lui aussi assistant sur le banc des Raptors. Les deux hommes ont donc déjà bossé ensemble et se connaissent bien.

« On était un peu court, avec un des staffs où il y a le moins d’assistants coaches, donc on a pensé que ce serait bénéfique de recruter quelqu’un », a commenté le coach des Bucks pour ESPN. « J’ai travaillé avec Trevor à Toronto et j’ai beaucoup de respect pour lui. »

Spécialiste de la « Flex Offense » lors de ses années australiennes, une attaque aux principes simples mais applicables au haut niveau, Trevor Gleeson avait ensuite basculé chez les Raptors, en s’occupant de l’aspect défensif.