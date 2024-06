Draymond Green ne rejouera pas avant au moins trois semaines…

Suspendu « jusqu’à nouvel ordre » par la NBA, lassée de ses comportements antisportifs répétés, Draymond Green va devoir satisfaire à certaines conditions établies par la ligue et par son équipe pour pouvoir rejouer.

Selon The Athletic, cela va éloigner l’ailier fort des terrains pendant au moins trois semaines. Draymond Green a ainsi commencé à suivre une thérapie, les détails de l’accompagnement psychologique restant confidentiels.

Du côté des Warriors, actuellement à la 11e place de l’Ouest avec 12 victoires pour 14 défaites, on a expliqué qu’il était essentiel que l’intérieur de 33 ans fasse le point sur ses problèmes.

« Il s’agit d’aider Draymond. C’est une opportunité pour lui de s’éloigner et de créer un changement. Et ce n’est pas une chose facile à faire. On ne se dit pas : ‘OK, cinq matches et ensuite il ira bien’. C’est ce qu’a fait la ligue… La réponse n’est pas de choisir un nombre [de matchs]. La réponse est d’aider Draymond » expliquait Steve Kerr.

Pour le coach, les accès de violence physique de Draymond Green doivent désormais être contrôlés.

« Il ne s’agit pas seulement d’un débordement sur le terrain. Il s’agit de sa vie. Il s’agit de quelqu’un en qui je crois, que je connais depuis des décennies, que j’aime pour sa loyauté. Mais celui qui a étouffé Rudy [Gobert], celui qui s’en est pris à Jusuf, celui qui a frappé Jordan [Poole], c’est lui qui doit changer. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 Total 813 29 45.2 31.9 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.