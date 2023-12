Les Pelicans bien trop forts pour Victor Wembanyama et les Spurs

Au sortir de leur victoire obtenue face aux Lakers, synonyme de fin de série de défaites, les Spurs n’ont pas été en mesure d’enchaîner face aux Pelicans, qui les ont tout simplement écrasés dans le Texas : 146-110 !

Emmenés par Brandon Ingram et CJ McCollum (55 points à eux deux), ainsi que le bon boulot du duo Zion Williamson – Jonas Valanciunas sous le cercle (30 points et 24 rebonds en cumulé), les joueurs de New Orleans ont très vite fait craquer San Antonio dans cette partie, comptant une quinzaine de points d’avance en première période, avant de faire la différence pour de bon après la pause.

Cela fait désormais quatre victoires consécutives pour les Pelicans, qui remontent accessoirement dans le Top 8 de l’Ouest, alors que les Spurs restent bons derniers de cette même conférence. En dépit du nouveau double-double de Victor Wembanyama : 17 points et 13 rebonds, mais aussi 4 contres et 4 passes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New Orleans a fait exploser San Antonio. Il y avait assurément plusieurs classes d’écart entre les Pelicans et les Spurs ce soir, tant le match a été à sens unique. Devant d’une quinzaine de points après un quart-temps, grâce à une adresse à 3-points de feu et une belle domination au rebond, les coéquipiers de Brandon Ingram et CJ McCollum ont ensuite flirté avec la barre des +20, avant de voir les Texans revenir sous les 10 points en début de deuxième mi-temps. Moment choisi par le duo Ingram/McCollum, mais aussi Zion Williamson et Jonas Valanciunas, pour appuyer sur l’accélérateur et mettre leurs adversaires à -30. Game over.

– Nouveau double-double pour Victor Wembanyama. En réussissant un 8e double-double consécutif, « Wemby » détient désormais la plus longue série en la matière pour un « teenager » en NBA (= joueur de 19 ans ou moins). Il fait mieux que Dwight Howard, qui s’était arrêté à 7 double-double d’affilée en 2005. À peu près la seule chose à retenir de la rencontre du Français, l’un des rares à se démener en attaque et en défense pour les Spurs.

– Tony Parker à l’honneur. À la mi-temps du match, le Français a été honoré par les Spurs pour son entrée au Hall of Fame, survenue l’été dernier. L’occasion pour lui de s’exprimer devant son ancien public et d’observer, quatre ans plus tard, son maillot grimper de nouveau au plafond du Frost Bank Center. Un joli moment pour « TP », qui sera encore une fois célébré dans quelques mois, mais en équipe de France.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.