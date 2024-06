Le cyborg Kawhi Leonard retrouve des sommets d’efficacité

Les Clippers sont bel et bien l’équipe la plus en forme de NBA. Avec sept victoires consécutives, les Californiens (15 victoires – 10 défaites) remontent au classement dans la conférence Ouest et Tyronn Lue se félicite de l’alchimie naissante, en particulier entre Kawhi Leonard, Paul George et James Harden dans le cinq majeur.

Face aux Knicks, « The Beard » (10 points à 2/6, 12 passes) n’a eu qu’à se mettre en mode distributeur tandis que Paul George (25 points) et Kawhi Leonard (36 points) assommaient la faible défense de New York.

Il faut dire que « The Klaw » est particulièrement efficace ces derniers temps. Sur les cinq derniers matchs de Los Angeles, il tourne ainsi à 33.8 points de moyenne, la quatrième moyenne de la ligue sur la période (derrière Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Luka Doncic) mais ce sont surtout ses pourcentages de réussite au tir qui sont effrayants : 64.8% d’adresse générale (57/88), 62.1% à 3-points (18/29) et 94.9% sur la ligne des lancers (37/39).

Il faut remonter à janvier 2020 pour retrouver un Kawhi Leonard aussi efficace sur une période de cinq matchs.

Concentré sur quelque chose de plus grand

D’ailleurs, si on représente le nombre de points inscrits par minute sur une période de cinq matchs, par rapport au TS% (qui prend en compte l’efficacité du 3-points et des lancers-francs), on se rend compte qu’il n’y a que deux joueurs qui ont été plus efficaces que Kawhi Leonard, depuis l’arrivée de la ligne à 3-points en 1979.

Il s’agit de Manu Ginobili (0.92 point par minute, 83 TS%) sur cinq matchs en février 2008, avec notamment une performance à 46 points à 15/20 au tir dont 8/11 de loin face aux Cavaliers de LeBron James. Et de Stephen Curry, par deux fois. D’abord sur cinq matchs en décembre 2015 (1.02 point par minute, 81.1 TS%), puis en mars 2021 (1.19 point par minute, 80.6 TS%).

Sur les cinq dernières rencontres, Kawhi Leonard tourne de son côté à 0.95 point par minute jouée, pour un TS% de 80.4 ! Sa réaction ? « Je me concentre sur quelque chose de plus grand que cette période ». Soit le titre.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.