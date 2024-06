Les Cavaliers veulent prouver qu’ils restent des candidats à l’Est

« Moche. » Les Cavaliers ont été plusieurs à employer ce qualificatif pour décrire leur victoire sur le parquet des Pistons, qui plongeaient pour une 17e défaite de suite. Moche à l’instar du 16/42 aux tirs en cumulé par les deux stars de l’équipe, Donovan Mitchell (20 points à 7/19) et Darius Garland (22 points à 9/23).

« Au final, je pourrais en rater 25 de suite, mais quand c’est le moment, je sais ce que j’ai à faire », témoignait le premier, auteur de tirs décisifs dans les derniers instants. « Du moment qu’on continue à gagner, ça va. Peu importe que ce soit moche, vilain, mignon, joli. Une victoire est une victoire, quelle que soit la manière », se contentait d’expliquer le second.

Cette victoire survenait après un match sans doute encore plus « moche » de leur part trois jours plus tôt : une défaite à domicile face aux très modestes Blazers. Dix jours encore avant, ils avaient pourtant enchaîné deux succès de prestige face aux champions en titre, puis sur le parquet des Sixers.

Voilà qui peut témoigner d’un niveau d’inconstance chez les Cavaliers, 8e à l’Est, incarné par leur bilan tout juste équilibré à 11 victoires et 9 défaites. L’équipe reste malgré tout sur sept victoires sur leurs dix dernières sorties. Un tel ratio sur dix matchs ? Darius Garland, qui n’en avait pas conscience, va le « prendre. C’est décembre, certains gars commencent à fatiguer, mais il faut continuer car 7-3 sonne beaucoup mieux que 3-7 ! »

Des ajustements à faire en attaque

Mais le meneur considère que ses coéquipiers et lui sont encore en phase d’apprentissage, sur les habitudes des uns et des autres, liée à l’arrivée de nouveaux joueurs (Max Strus, Georges Niang…). Sur les « switchs » défensifs adverses, il appelle par exemple à « ne pas faire de l’isolation en permanence, essayer de jouer sur nos grands face à de plus petits, faire circuler beaucoup plus vite ».

L’attaque des Cavaliers, seulement la 23e de la ligue (110.7 points sur 100 possessions), gagnerait sans doute en efficacité, alors que leur défense reste dans le Top 10 de la ligue (8e avec 111.3 points). Avec les Lakers et les Kings, les joueurs de l’Ohio sont les seuls à présenter un « Net Rating » négatif tout en affichant un bilan comptable général positif.

« On essaie d’avoir un équilibre entre tout ce qu’on fait en attaque et en défense. Les stops nous donnent l’opportunité de jouer avec de l’élan, ce qui nous rend meilleur. On apprend à faire confiance à notre défense pour lancer notre attaque. Les deux côtés doivent se nourrir l’un de l’autre », exige J. B. Bickerstaff, plus satisfait par le niveau défensif de son équipe qu’offensif.

Le coach aimerait notamment que Darius Garland tente plus sa chance à 3-points. L’an dernier, il en prenait six par rencontres ; cette saison, un peu moins de cinq. Pourquoi moins ? « Cela découle de la façon dont on fait circuler davantage le ballon. Je pense qu’il en a refusés certains pour créer des tirs pour les autres. C’est juste une question de trouver le rythme, ‘Quand je dois prendre mon tir, et quand je fais circuler’. »

Maladresse pour les deux stars

Le meneur a beau avoir le « feu vert absolu » pour envoyer, il manque également d’adresse en la matière (33%), à l’instar de son compère à l’arrière Donovan Mitchell (34%). « Je crois qu’ils obtiennent les tirs qu’ils veulent et qu’ils ont l’habitude de rentrer. Cela ne rentre pas pour le moment mais on sait qui ils sont, et le travail qu’ils font. Je m’attends à ce qu’ils redeviennent ce qu’ils sont parce que c’est le type de shooteurs qu’ils sont », affiche le coach.

Ce dernier a identifié un autre axe de progression chez ses joueurs, en particulier chez Darius Garland : les ballons perdus. Il en perd jusqu’ici plus de quatre par matchs, du jamais vu en carrière pour lui qui est seulement devancé dans la ligue par Cade Cunningham en la matière.

« Évidemment que cela ne nous va pas qu’il perde autant le ballon, il doit être meilleur et il le sait. Il s’agit de savoir de quel genre de ballons perdus on parle. Si tu prends une faute offensive parce que tu attaques le cercle en te montrant agressif, si tu le perds en essayant de créer pour un coéquipier, ce sont des choses qui arrivent avec les gars qui ont beaucoup le ballon. Mais il y a des chiffres qu’on peut faire descendre et je m’attends à ce que cela soit le cas au fil de la saison », poursuit le coach.

Son équipe a l’occasion de passer un cap dans les deux semaines à venir. « Les matchs à venir, Orlando, Miami et Boston, qui font partie des meilleures équipes de l’Est en ce moment, les battre serait énorme pour nous », ne s’y trompe pas Isaac Okoro, dont l’équipe finira son « road trip » par un double déplacement sur le parquet des Celtics, après avoir affronté les deux équipes floridiennes citées plus haut.

Darius Garland parle d’un « super test », quand Isaac Okoro ajoute : « On doit montrer aux gens que nous sommes l’un des candidats de l’Est ou de la ligue. »