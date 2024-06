En perdition, les Pistons relancent Killian Hayes dans le cinq majeur

Detroit a encore chuté face à New York. Une 16e défaite consécutive pour les Pistons, qui « améliorent » leur record de franchise et deviennent la huitième équipe de l’histoire à ne pas gagner une rencontre sur un mois calendaire complet (avec plus de 15 matchs disputés). Les derniers ? Il s’agissait des Sixers du « Process » en novembre 2015…

Malgré tout, Monty Williams n’était pas particulièrement abattu après cette nouvelle défaite. C’est que contrairement aux derniers matchs, les Pistons n’étaient pas largués, et se sont battus.

Pas de victoires morales, mais…

« J’ai vu la combativité et la résilience sur lesquelles nous pouvons construire. C’est un match sur lequel nous pouvons réellement construire » expliquait ainsi le coach après la nouvelle défaite (118-112) de ses troupes. « Je n’aime pas les victoires morales. Je ne sais pas d’où ça sort. Cela n’a pas de sens. Mais c’était quelque chose – ce match, cette performance, cette énergie, cette production collective – c’est quelque chose dont je suis fier. C’est le genre d’esprit de compétition avec lequel nous devons jouer chaque soir. »

Même discours chez Cade Cunningham.

« Oui, je pense que c’est quelque chose sur laquelle nous pouvons construire. Mercredi, contre les Lakers, on n’a aucune chance de faire quelque chose dans cette ligue en jouant comme ça. Mais aujourd’hui, c’est notre standard de base, notre minimum, et nous pourrons construire à partir de cela » répétait le meneur.

Un bon match de Killian Hayes

Pour retrouver un peu d’énergie, Monty Williams avait ainsi décidé de changer son cinq majeur. En attendant Bojan Bogdanovic, il a ainsi sorti Jaden Ivey et Ausar Thompson pour relancer Killian Hayes et Isaiah Livers.

Et le Français a réussi un bon match avec 23 points à 10/13 au tir, plus 4 passes, 3 rebonds et aucune balle perdue.

« Quand vous perdez autant de matches, vous devez faire des changements », résumait le coach. « Nous allons tout essayer. Nous allons étudier toutes les combinaisons possibles pour nous donner une chance de gagner des matches et de progresser. Il se peut donc qu’il y ait d’autres changements. Nous allons simplement faire tout ce que nous pouvons pour mettre les gars en position de gagner. Et nous avons eu cette chance ce soir ».