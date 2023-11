Bojan Bogdanovic va enfin renforcer les Pistons

Alors qu’il est peut-être le chaînon manquant de Detroit, Bojan Bogdanovic n’est plus très loin d’un retour, puisque ESPN indique qu’il pourrait rejouer à partir de samedi, pour la réception de Cleveland, voire même dès ce jeudi soir, pour le déplacement à New York (il est annoncé en « game time decision » pour cette rencontre).

Un renfort bienvenu pour les Pistons, qui connaissent actuellement la pire série de revers de leur histoire : 15 défaites consécutives !

Enfin du « spacing » pour les jeunes de Detroit ?

Avec ses 21.6 points de moyenne la saison dernière (la plus productive de sa carrière), à 49% au shoot, 41% à 3-points et 88% aux lancers, Bojan Bogdanovic a le profil pour coller aux qualités de Cade Cunningham, Ausar Thompson et Jalen Duren, tous appelés à représenter l’avenir de la franchise du Michigan. Au vu des résultats de l’équipe, il est en tout cas très attendu par son coach, Monty Williams.

On se souvient que l’ailier croate est, comme Monte Morris, écarté des parquets depuis le début de cet exercice, compte tenu de son élongation du mollet droit.

Bojan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BRK 78 24 45.3 35.5 82.1 0.6 2.1 2.7 0.9 1.3 0.4 1.0 0.1 9.0 2015-16 BRK 79 27 43.3 38.2 83.3 0.5 2.8 3.2 1.3 1.5 0.4 1.5 0.1 11.2 2016-17 * All Teams 81 26 44.5 36.7 89.3 0.5 3.0 3.4 1.4 1.8 0.4 1.6 0.1 13.7 2016-17 * BRK 55 27 44.0 35.7 87.4 0.4 3.2 3.6 1.6 1.8 0.4 1.7 0.1 14.2 2016-17 * WAS 26 23 45.7 39.1 93.4 0.5 2.5 3.1 0.8 1.8 0.4 1.5 0.2 12.7 2017-18 IND 80 31 47.4 40.2 86.8 0.4 3.0 3.4 1.5 1.6 0.7 1.3 0.1 14.3 2018-19 IND 81 32 49.7 42.5 80.7 0.4 3.7 4.1 2.0 1.7 0.9 1.7 0.0 18.0 2019-20 UTH 63 33 44.7 41.4 90.3 0.6 3.5 4.1 2.1 1.8 0.5 2.5 0.1 20.2 2020-21 UTH 72 31 43.9 39.0 87.9 0.6 3.4 3.9 1.9 1.6 0.6 1.8 0.1 17.0 2021-22 UTH 69 31 45.5 38.7 85.8 0.8 3.5 4.3 1.7 1.7 0.5 1.7 0.0 18.1 2022-23 DET 10 31 50.0 48.6 94.7 0.6 2.7 3.3 1.9 2.2 0.5 1.8 0.0 20.2 Total 613 29 45.7 39.4 86.3 0.5 3.1 3.6 1.6 1.6 0.6 1.6 0.1 15.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.