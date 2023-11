Monte Morris ne reviendra qu’en 2024

Bons derniers de NBA (2-13) et sur une série de douze défaites consécutives, les Pistons ne pourront toujours pas enregistrer le renfort de Monte Morris, l’une de leurs recrues phares de l’intersaison, qui se faisait une joie de retrouver son Michigan adoré.

Comme communiqué par la franchise, le meneur de 28 ans reste gêné par son quadriceps droit et il a reçu, vendredi, une injection de PRP (plasma riche en plaquettes) pour soulager son élongation initiale. Par conséquent, on ne le reverra pas sur les parquets avant les six à huit prochaines semaines, laissant Cade Cunningham, Killian Hayes et Marcus Sasser comme seuls dépositaires du jeu de Detroit.

Bojan Bogdanovic sur le retour

Au rayon des bonnes nouvelles, car il y en a malgré tout, soulignons le retour au jeu de Bojan Bogdanovic, qui a été autorisé à reprendre les activités avec contact et qui devrait donc pouvoir s’entraîner prochainement avec ses coéquipiers. À l’instar de Monte Morris, il n’a pas encore joué de la saison, au sortir du meilleur exercice statistique de sa carrière (21.6 points, 3.8 rebonds, 2.6 passes).

Enfin, Jalen Duren (12.6 points, 10.6 rebonds, 3.1 passes, 1.1 contre) est quant à lui attendu dans la semaine à l’entraînement, après avoir raté les cinq derniers matchs des Pistons pour une blessure à la cheville droite.

Monte Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 3 8 66.7 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 2.3 0.3 1.0 0.3 0.0 3.3 2018-19 DEN 82 24 49.3 41.4 80.2 0.4 1.9 2.4 3.6 1.2 0.9 0.6 0.1 10.4 2019-20 DEN 73 22 45.9 37.8 84.3 0.3 1.6 1.9 3.5 1.0 0.8 0.7 0.2 9.0 2020-21 DEN 47 26 48.1 38.1 79.5 0.2 1.8 2.0 3.2 1.0 0.7 0.7 0.3 10.2 2021-22 DEN 75 30 48.4 39.5 86.9 0.4 2.7 3.0 4.4 1.2 0.8 1.0 0.2 12.6 2022-23 WAS 9 27 40.6 32.0 73.3 0.3 3.6 3.9 5.6 1.1 0.8 1.0 0.2 8.3 Total 289 25 47.9 39.2 82.6 0.4 2.0 2.4 3.8 1.1 0.8 0.8 0.2 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.