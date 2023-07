Les Wizards envoient Monte Morris chez les Pistons

Un transfert à signaler en plein coeur de cette première nuit de free agency : celui entre les Wizards et les Pistons, avec Monte Morris qui prend la direction de Detroit et un futur deuxième tour de Draft qui prend la direction de Washington.

Ainsi, les Pistons mettent la main sur un meneur de jeu connu pour sa propreté balle en main et libre dans un an, qui viendra s’installer derrière Cade Cunningham dans la rotation et concurrencer directement Killian Hayes.

Quant aux Wizards, lancés dans une reconstruction et désireux de nettoyer leurs finances cet été, ils créent une « trade exception » de 9.8 millions de dollars à utiliser dans un échange et récupèrent surtout un énième choix de Draft.

On se souvient que, plus tôt dans la soirée, Detroit avait déjà obtenu un élément d’expérience pour entourer ses jeunes pousses, en la personne de Joe Harris. Celui-ci, comme Monte Morris, ont tout pour servir de monnaie d’échange à la prochaine « trade deadline »…

Monte Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 3 8 66.7 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 2.3 0.3 1.0 0.3 0.0 3.3 2018-19 DEN 82 24 49.3 41.4 80.2 0.4 1.9 2.4 3.6 1.2 0.9 0.6 0.1 10.4 2019-20 DEN 73 22 45.9 37.8 84.3 0.3 1.6 1.9 3.5 1.0 0.8 0.7 0.2 9.0 2020-21 DEN 47 26 48.1 38.1 79.5 0.2 1.8 2.0 3.2 1.0 0.7 0.7 0.3 10.2 2021-22 DEN 75 30 48.4 39.5 86.9 0.4 2.7 3.0 4.4 1.2 0.8 1.0 0.2 12.6 2022-23 WAS 62 27 48.0 38.2 83.1 0.4 3.0 3.4 5.3 1.2 0.7 1.0 0.2 10.3 Total 342 26 48.1 39.2 83.0 0.4 2.2 2.5 4.0 1.1 0.8 0.8 0.2 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.