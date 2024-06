Khris Middleton avait gardé le meilleur pour la fin

Si Damian Lillard a été évidemment capital avec ses 13 points et ses deux paniers primés en dernier quart-temps à Miami pour ramener les Bucks dans la partie, c’est Khris Middleton qui a fait l’écart dans les 150 dernières secondes.

Comment ? En enchaînant deux shoots à mi-distance pour faire passer le score de 118 partout à 118-122 pour Milwaukee, qui finira par s’imposer quelques instants après.

« Auparavant, je n’étais pas avec lui pour voir ça, mais j’ai vu des matches et je sais qu’il est à l’aise dans ces situations », commente Damian Lillard pour le Journal Sentinel, en évoquant les qualités de l’ailier dans le « money time ». « Dès que j’ai vu qu’il était ouvert, je savais qu’il allait prendre le tir. Il a mis un tir compliqué, c’est ce que font les bons joueurs. »

Un match raté avant, par prudence

Pour conclure, dans les dernières secondes, Khris Middleton va servir Brook Lopez pour un dunk. Avec 6 de ses 17 points dans ce dernier quart-temps, l’ailier avait gardé le meilleur pour la fin.

« J’étais un peu en colère contre moi-même, notamment en défense. J’avais l’impression d’avoir laissé tomber mon équipe. J’ai changé mon état d’esprit », explique-t-il. « On avait une décision à prendre en dernier quart-temps et on a décidé de le sortir quelques minutes pour le faire jouer les cinq dernières », ajoute Adrian Griffin. « Il est décisif et on a eu besoin de chacune de ses minutes. »

Pourtant le champion 2021 avait manqué la rencontre face aux Blazers, remportée après avoir remonté un écart de 26 points. Touché au tendon d’Achille contre les Wizards, comment se sent-il ?

« C’était un peu tendu, c’est tout. J’ai sans doute été trop prudent, mais j’ai estimé que c’était la meilleure décision à prendre », explique-t-il sur son match raté. « J’ai pris la bonne décision en restant sur le banc, en me soignant, en travaillant et me sentant suffisamment bien pour jouer cette rencontre. »

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 4.0 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 Total 739 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.