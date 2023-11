Damian Lillard et les Bucks valident leur qualification à Miami

Comment le Heat allait-il résister aux Bucks sans Jimmy Butler ? La question se posait puisque la star floridienne n’est pas en tenue pour ce choc de la conférence Est, touchée à une cheville. La réponse a été claire en début de rencontre : Miami a coulé, encaissant un 15-2 pour commencer.

Après quelques minutes, les troupes d’Erik Spoelstra sortent la tête de l’eau (22-31). Après un bon passage de Jaime Jaquez Jr. et avec des shoots ouverts à 3-pts, le Heat passe même devant pour la première de la rencontre avant la pause (62-59) face à une équipe de Milwaukee qui s’appuie sur Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard.

Au retour des vestiaires, les shooteurs sont davantage en forme. Les tirs tombent dedans et le match s’emballe. Miami garde le contrôle (97-93). On arrive alors tout doucement dans le « money time ».

Le moment pour Damian Lillard de se montrer (comme contre Portland) et de frapper deux fois à 3-pts. Khris Middleton le seconde parfaitement avec deux tirs à mi-distance et les Bucks l’emportent 124-131. La suite pour eux, c’est un quart de finale du tournoi contre New York la semaine prochaine.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux mi-temps, deux ambiances. La première période fut hachée, avec beaucoup de shoots ratés et de coups de sifflet, plombant ainsi le spectacle. Après la pause en revanche, les deux équipes ont affiché un visage plus séduisant, plus plaisant et plus offensif. Sauf qu’à ce petit jeu, les Bucks ont plus d’armes avec Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et Khris Middleton, que le Heat privé de Jimmy Butler et Tyler Herro.

– Les Bucks prennent le bon virage. Excellents en début de match, les joueurs d’Adrian Griffin ont ensuite été bousculés, sans jamais être largués. Dans les derniers instants, ils ont mis les shoots importants et assuré aux lancers-francs. Ainsi, ils ont terminé la partie avec un 16-6 fatal à Miami.

– Milwaukee prend le quart. Avec ce succès, les Bucks finissent la première phase du tournoi NBA invaincus, avec 4 victoires. Ils recevront donc les Knicks en quart de finale. De leur côté, les joueurs de Miami sont eux éliminés de la compétition.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.