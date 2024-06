Golden State n’en revient toujours pas d’avoir signé Dario Saric

Kelly Oubre Jr. n’est pas l’unique très bonne affaire de l’été, puisque les Warriors ont aussi profité de la « free agency » pour récupérer Dario Saric à prix cassé. Le Croate s’est engagé pour un an, au salaire minimum, et il s’est très vite intégré dans l’effectif. L’ancien ailier-fort des Sixers et des Suns est la première rotation intérieure, et en l’absence de Draymond Green, il démontre qu’il peut beaucoup apporter.

« Nous avons été choqués de le récupérer au salaire minimum », avoue Steve Kerr, qui a déjà titularisé Dario Saric à trois reprises. « C’est l’un de nos meilleurs joueurs et l’un de nos joueurs les plus réguliers, match après match ».

Pour rejoindre les Warriors, Dario Saric a accepté une réduction de salaire de 80%, mais il était prêt à ce sacrifice. Il faut dire qu’il sortait d’une indisponibilité de 15 mois après une grave blessure au genou, et son court passage au Thunder n’avait pas fait décoller sa cote. Selon lui, Chris Paul, qu’il a connu aux Suns, a joué un rôle dans sa venue.

Les Warriors, le « choix le plus sensé »

« L’argent est important, mais plus que tout, je cherchais une opportunité » explique-t-il. « J’avais des offres sur la table pour un peu plus que le minimum, mais au final, les Warriors étaient le choix le plus sensé. Leur style de jeu me convenait. De plus, Mike (Dunleavy), Steve (Kerr) et Chris (Paul) m’ont approché. Cela a beaucoup compté car c’est bien d’être désiré. Les Warriors m’ont montré de l’affection dès le début, et je veux leur rendre. »

Depuis trois matches, Kevon Looney a donc Dario Saric comme partenaire de la raquette en début de match, et il apprécie le jeu du Croate, deuxième meilleur rebondeur des Warriors, mais aussi seul joueur de l’équipe, hormis Stephen Curry, à avoir terminé plusieurs rencontres avec 20 points et plus.

« Comme je l’ai affronté tout au long de ma carrière, je sais à quel point il est bon » explique Kevon Looney. « Je sais à quel point il est fort et à quel point c’est un bon créateur. C’est un véritable atout pour nous ».

Dario Saric Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 81 26 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.3 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHL 78 30 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 * All Teams 81 25 43.7 36.5 88.0 1.6 4.1 5.7 1.6 2.3 0.6 1.2 0.1 10.6 2018-19 * MIN 68 24 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 * PHL 13 31 36.4 30.0 90.0 1.6 5.1 6.7 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHX 66 25 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHX 50 17 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 * All Teams 57 14 45.8 39.1 82.9 0.9 2.7 3.6 1.3 1.7 0.4 1.0 0.1 6.4 2022-23 * PHX 37 14 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 * OKC 20 14 51.5 39.1 84.4 0.7 2.6 3.3 0.9 1.5 0.4 1.0 0.1 7.4 2023-24 GOS 64 17 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.3 1.8 0.5 1.2 0.2 8.1 Total 477 23 44.5 36.2 83.9 1.4 4.0 5.4 1.9 2.0 0.6 1.5 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.