Dario Saric, le dernier pari du Thunder

Espérons que ce soit un bon présage pour Dario Saric. Son premier panier avec sa nouvelle équipe du Thunder est intervenu sur un rebond offensif, après un raté du All-Star local, Shai Gilgeous-Alexander, rapidement reconverti sous le cercle. Au combat. En opportuniste.

Auteur de 12 points à 4/6 aux tirs, plus 5 rebonds et 1 interception dans la large victoire (133-96) face aux Rockets, l’international croate a réussi de bons débuts sous ses nouvelles couleurs.

« J’ai trouvé qu’il avait été bon », souligne Mark Daigneault dans The Oklahoman. « Il joue de la bonne manière. Il a un très bon sens du jeu. C’est simplement un gars que l’on n’a pas besoin de diriger en tant que coach. Il a compris ce qu’on voulait faire. Il joue simplement au basket et il trouve les solutions au fur et à mesure. »

En pleine descente aux enfers depuis sa blessure aux ligaments croisés lors de la Finale NBA 2021 avec les Suns, Dario Saric essaie peu à peu de remonter la pente.

Après une saison blanche et un début de campagne bien compliqué en Arizona cette année (sa pire saison en carrière à 5 points de moyenne en 14 minutes de temps de jeu), ce transfert à Oklahoma City sonne comme une occasion en or pour « Super Dario ».

« Les gars vont adorer jouer avec lui »

Encore en phase de récupération, il est un pari intelligent pour Sam Presti et le Thunder, car il est de toute façon en fin de contrat. S’il galère encore à retrouver son niveau d’antan, comme l’ont illustré ses performances décevantes avec son équipe nationale lors du dernier EuroBasket (seulement 9 points et 7 rebonds de moyenne), Dario Saric aura plus d’opportunités de jouer dans la jeune troupe du Thunder.

Une jeune équipe à la fibre internationale qui l’a accueilli à bras ouverts. De quoi lui redonner le moral.

« J’aime son jeu », affirme le meneur australien, Josh Giddey. « C’est un intérieur intelligent, qui peut étirer les défenses pour nous. Il est imposant. Il peut faire beaucoup pour notre équipe. J’étais vraiment content quand j’ai appris qu’il allait arrivait chez nous. Les gars l’adorent et ils vont adorer jouer avec lui. »

Pourquoi pas retrouver des sensations ? Pour rappel, Dario Saric tournait tout de même à 11 points, 6 rebonds et 2 passes pour sa première année chez les Suns, il n’y a que trois ans de ça !