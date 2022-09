Le bilan individuel du premier tour de l’EuroBasket

Le premier tour de l’EuroBasket a rendu son verdict, et il est donc temps de dresser un premier bilan. Si la présence des superstars NBA a fait dire à beaucoup d’experts que ce serait le plateau le plus relevé de l’histoire de la compétition, il faut reconnaître qu’ils ont répondu présent, enchaînant les grosses performances et les exploits, et on pense évidemment à Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, qui ont dépassé les 40 points, à Nikola Jokic, tellement facile comme leader de la Serbie. Mais ils n’ont pas été les seuls à briller.

LES SUPERSTARS NBA AU RENDEZ-VOUS

Quinze des vingt meilleurs marqueurs du premier tour évoluent en NBA (ou y évolueront comme Simone Fontecchio). Parmi les cinq intrus, on trouve Sasha Vezenkov, homme à tout faire de sa sélection bulgare avec 27 points, 12 rebonds de moyenne qui évolue à Barcelone, mais aussi Dzanan Musa, à 21 points, 4 passes. Point commun : ils ne seront pas au rendez-vous du prochain tour.

Pour le reste, les superstars européennes de la Grande Ligue ont largement répondu présent avec Giannis Antetokounmpo (29 points, 9 rebonds, 4 passes en 26 minutes), Luka Doncic (27 points, 8 rebonds, 7 passes, 2 interceptions en 32 minutes) et Nikola Jokic (20 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions en 24 minutes) qui ont carrément porté leur sélection respective à la première place de leur groupe. La Grèce et la Serbie sont même invaincus en cinq rencontres (une seule défaite pour la Slovénie de Doncic, face à la Bosnie-Herzégovine).

Ce ne sont pas des superstars NBA, mais Jonas Valanciunas (18 points, 11 rebonds), Alperen Sengun (18 points, 9 rebonds, 3 passes), Bojan Bogdanovic (18 points, 5 rebonds, 2 passes) voire Willy Hernangomez (15 points, 7 rebonds) ont également répondu présent à l’appel du drapeau, et tous quatre verront le deuxième tour.

LES SATISFACTIONS

Lauri Markkanen (25 points, 7 rebonds, 2 passes en 26 minutes)

Si on lui tombe facilement sur le râble en NBA, à cause de ses limites défensives notamment, Lauri Markkanen n’en reste pas moins un monstre quasi intenable dans le basket FIBA. Star incontestée de sa sélection, l’ancien Cav et futur Jazz a de nouveau été formidable sous la tunique bleue et blanche de la Finlande. Héroïque malgré la défaite d’entrée face à Israël, avec 33 points et 12 rebonds, il a frappé encore plus fort pour venir à bout de la République Tchèque avec 34 points et 10 rebonds. A 26 d’évaluation avec une adresse très propre aux trois niveaux, Lauri Markkanen continue de prouver qu’il est toujours prêt à se transcender pour son pays.

Simone Fontecchio (19 points, 4 rebonds, 3 passes en 27 minutes)

C’est le nouveau patron des Azzurri ! Futur pensionnaire du Jazz, Simone Fontecchio a parfaitement assumé son nouveau rang avec une constance dans la haute performance qui a été impressionnante. Jamais descendu sous les 14 unités, il a terminé meilleur scoreur de son équipe quatre fois sur cinq, et ce, avec des pourcentages plus que décents à 54% à 2-points, 42% derrière l’arc et 86% aux lancers. Extérieur de grande taille qui peut aussi bien sanctionner son adversaire direct d’un stepback que d’un débordement pour aller jusqu’au cercle, Fontecchio a confirmé qu’il avait changé de dimension cette saison.

Aleksandar Vezenkov (27 points, 12 rebonds, 2 passes en 37 minutes)

C’est typiquement le joueur européen qui devrait avoir du mal à se faire sa place en NBA, car pas forcément très athlétique, mais qui ô combien mérite son quart d’heure de gloire (si ce n’est plus)… Joueur vedette de sa sélection bulgare, Sasha Vezenkov n’a pas déçu, loin de là, avec une ligne statistique époustouflante et 31 d’évaluation, seul joueur au-dessus de la trentaine avec le Superman grec, Giannis Antetokounmpo ! Avec quatre double-double en cinq matchs, et 37 minutes de temps de jeu moyen (!), l’ailier du Barça s’est démultiplié malgré la défense adverse qui lui collait aux basques à chaque rencontre. Ses pourcentages d’adresse sont plus que propres à 57-40-93. Une masterclass qui n’aura malheureusement pas suffi pour passer le premier tour…

Dzanan Musa (21 points, 4 passes, 3 rebonds en 32 minutes)

Sorti au premier tour avec sa Bosnie-Herzégovine natale, Dzanan Musa n’aura pas épargné sa monture avec 32 minutes de moyenne et plus de 20 d’évaluation globale. S’il a, comme son équipe, calé face à la France, le futur arrière du Real Madrid aura été un des seuls joueurs bosniens à garder le cap jusqu’au bout dans l’ultime match face à la Lituanie, avec 22 points et 5 passes. Arrière/ailier pas forcément super rapide, Dzanan Musa a un don pour manipuler les défenses et trouver les interstices pour se faufiler jusqu’au cercle. Et un caractère bien trempé en plus ! Plus que Nurkic, il a été le Bosnien le plus solide de bout en bout, sur ce premier tour.

Alexander Mamukelashvili (15 points, 11 rebonds, 2 passes en 35 minutes)

Défaits par la Belgique (79-76), la Bulgarie (92-80) et le Monténégro (81-73), les Géorgiens n’ont pas passé le « cut » du premier tour mais ce n’est pas faute d’avoir essayé de la part de Sandro Mamukelashvili. L’ailier-fort a fini troisième meilleur rebondeur avec 11 prises par match, en plus de ses 15 points et d’une énorme activité des deux côtés du terrain, avec 35 minutes en moyenne. Particulièrement en vue dans la victoire en double prolongation face à la Turquie, avec 20 points et 12 rebonds, le jeune intérieur des Bucks a été le rare rayon de soleil dans le ciel géorgien dans cet Euro à la maison…

Mentions : Vassilije Micic (15 points, 7 passes, 3 rebonds, 19 d’évaluation) ; Manu Lecomte (14 points, 4 passes, 3 rebonds) ; Guerschon Yabusele (15 points, 4 rebonds, 13 d’évaluation) ; Kendrick Perry (13 points, 7 passes, 17 d’évaluation) ; Svi Mykhailiuk (18 points, 4 rebonds, 3 passes, 16 d’évaluation)

LES DECEPTIONS

Evan Fournier (15 points, 3 passes, 2 rebonds)

Capitaine des Bleus, et tout à fait légitime dans ce rôle de leader par l’exemple, Evan Fournier n’en reste pas moins en-deçà de ses standards en Equipe de France (19 points de moyenne aux JO et la dernière Coupe du Monde). A 15 points à 38% aux tirs dont 31% derrière l’arc, le scoreur des Knicks a beaucoup artillé, mais sans grande réussite. A 4/12 contre la Lituanie, 2/9 contre la Bosnie ou encore 1/6 face à la Slovénie, Evan Fournier n’a pas réussi à trouver son rythme dans l’adresse à 3-points. Il faut dire que ces Bleus 2022 ont clairement un déficit dans ce domaine et Evan Fournier a simplement essayé de le compenser, tout en étant ciblé par les défenses adverses.

Domantas Sabonis (12 points, 7 rebonds, 3 passes en 28 minutes)

Avec 30 d’évaluation à 19 points, 8 rebonds et 4 passes, le tout à 100% aux tirs à 7/7, Domantas Sabonis a brillé pour offrir la première victoire du tournoi à son équipe lituanienne. Mais, c’était face à la « petite » Hongrie (sans Adam Hanga en plus). C’est un problème récurrent pour le fiston de la légende Sabas : il joue très bien dans les matchs faciles, mais quand ça commence à se durcir, ou que l’enjeu est bien plus important, il a tendance à s’effacer. Pas forcément à l’aise dans son rôle d’ailier fort décalé à côté de Valanciunas, l’intérieur des Kings a déçu sur ce premier tour…

Shane Larkin (9 points, 7 passes, 3 rebonds en 34 minutes)

Bien parti avec 18 points et 7 passes dans la victoire face au Monténégro, le meneur américano-turc a ensuite baissé en régime petit à petit pour terminer avec deux matchs indignes de son rang à 3-points seulement, face à la Belgique puis l’Espagne. La faute à une déchirure d’un ligament qui explique en grande partie son 36% aux tirs sur ce premier tour, dont un tout petit 32% à 3-points… Parti passer une IRM à Istanbul quand ses compatriotes s’envolaient pour Berlin, Larkin est forfait pour le reste du tournoi, et il va manquer deux mois de championnat et d’Euroleague. Un coup dur pour les Turcs.

Dario Saric (9 points, 7 rebonds, 3 passes en 26 minutes)

Après plus d’un an d’absence, la reprise a été difficile pour l’intérieur croate… Attendu comme un des piliers de sa sélection, qui s’est difficilement hissé en huitième, Dario Saric n’a pas réussi à faire de miracles. Pour preuve, son premier match conclu à un 0 pointé face à la Grèce (0/6 aux tirs et -2 d’évaluation) ou encore son dernier match de poules à 0 d’évaluation face à l’Ukraine (3 points à 1/7 aux tirs). Encore emprunté voire lourd sur ses appuis, Saric a certes réalisé un joli double double (15 points, 12 rebonds) face à l’Estonie, mais on peut évidemment constater qu’il a besoin de temps… Mais sa Croatie n’en a pas, elle qui semble encore vouée à nouvelle une sortie de route prématurée en phase finale.

Goga Bitadze (10 points, 6 rebonds, 2 passes en 23 minutes)

On a hésité à soulever le cas Deni Avdija, qui tourne à 18 d’évaluation avec 15 points, 8 rebonds et 5 passes mais qui présente dans le même temps un inquiétant +/- de -18 en moyenne, mais le dossier du pivot géorgien, Goga Bitadze, est finalement bien plus épais. Il faut dire que la Géorgie ne verra pas Berlin, une vraie déception collective, et le jeune pivot des Pacers n’y est pas étranger avec un premier tour en-dedans. Certes touché à la cheville et privé d’un match (puis ménagé face à l’Espagne), Bitadze avait une belle opportunité de prendre la relève après la blessure du capitaine Toko Shengelia, mais sa dernière sortie à 5 points, 9 rebonds, 4 passes dans l’ultime match décisif face au Monténégro a été trop faiblarde. Et que dire de son implication dans la baston face à la Turquie… Pour le moins dommage !

Mentions : Mario Hezonja (8 points, 7 rebonds, 1 passe) ; Achille Polonara (11 points, 6 rebonds, 2 passes) ; Dennis Schröder (18 points, 7 passes, 2 rebonds, 13 d’évaluation) ; Elie Okobo (3 points, 1 rebond) ; Nico Mannion (6 points, 2 passes)

Crédits photo : FIBA