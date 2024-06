Kelly Oubre Jr. s’entraîne de nouveau avec les Sixers

Même si le mystère plane toujours autour de l’accident de Kelly Oubre Jr, le 11 novembre, le joueur de Philadelphie a tout de même eu une côte cassée et des blessures à la hanche et à la jambe. Il est donc resté loin de ses coéquipiers pendant dix jours, avant de revenir ce lundi parmi les Sixers.

Son passage à l’entraînement fut léger, avec quelques shoots. L’ancien des Wizards portait d’ailleurs une protection aux niveau des côtes.

« C’était son premier jour de retour sur les parquets et c’est la première étape », résume Nick Nurse pour l’Inquirer. « Ensuite, la deuxième étape, ce sera le contact, peut-être avec les coaches chargés du développement des joueurs pour commencer. »

Par conséquent, il va falloir encore être patient avant de revoir Kelly Oubre Jr, qui n’a plus joué depuis le 10 novembre face aux Pistons.

« Il doit déjà progresser avec des matches d’entraînement avant de pouvoir revenir sur les terrains », annonce son coach. « Après la journée de mardi on aura une meilleure vision du calendrier, auquel je n’ai pas réfléchi. Là, c’est le premier signe positif et évidemment que j’espère qu’il pourra rejouer le plus vite possible. »

Surtout qu’il avait bien commencé la saison avec de bons matches et 16.3 points de moyenne. « Ça fait du bien de le voir », a commenté Robert Covington. « Sa rééducation se déroule bien, donc il suffit simplement d’attendre. »

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 68 30 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 Total 595 26 43.5 32.7 75.1 1.0 3.5 4.5 1.1 2.6 1.0 1.1 0.5 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.