La double lame Zion Williamson – Brandon Ingram rase les Kings

Maladroits à 3-points, les Kings ont pris le bouillon face aux Pelicans la nuit dernière. Une défaite de 36 points (129-93) marquée par le double impact de Zion Williamson et Brandon Ingram.

Le premier a ainsi compilé 26 points à 12/16 au tir, plus 5 passes, 3 rebonds et 3 interceptions, mais il a fait la majorité de ses dégâts dans le deuxième quart-temps, y inscrivant 18 points à 8/10 au tir, en pilonnant la raquette de Sacramento avec ses attaques du cercle sur sa main gauche.

C’était le premier choc pour les Kings, mis dans les cordes avant de recevoir le deuxième choc, celui de Brandon Ingram, auteur lui aussi de 18 points, cette fois dans le troisième quart-temps, à 4/4 de loin.

« Ce soir, nous avons eu un aperçu de ce que nous pourrions être », appréciait Willie Green, l’entraîneur de La Nouvelle-Orléans, surtout fier des 38 passes décisives de son équipe. « Z (Williamson) et BI (Ingram) sont capables de faire ça, soir après soir. C’est bien de les voir continuer à progresser et à jouer l’un avec l’autre ».

Seulement le 102e match ensemble depuis 2019…

Pour l’instant, ce n’est pas encore totalement l’un avec l’autre, mais plutôt l’un après l’autre. Néanmoins, ils commencent à comprendre quand attaquer et laisser l’autre attaquer.

« C’est juste une question de communication », poursuit Brandon Ingram. « Si quelqu’un est chaud, il faut le laisser continuer. Je l’ai fait (dans le troisième quart-temps). Il y a assez de temps à l’horloge, il faut être patient et obtenir le meilleur tir possible. Nous avons tous les deux le temps d’attaquer et de jouer l’un avec l’autre. »

C’est que, comme le rappelle Zion Williamson, avec les allers-retours des deux hommes à l’infirmerie, le duo a finalement très peu joué ensemble. Pourtant arrivés ensemble chez les Pelicans en 2019, ils n’ont pu jouer que 102 matchs de saison régulière côte à côte, alors qu’ils débutent leur cinquième saison sous le même maillot…

« Les progrès réalisés sont indéniables », conclut l’ailier fort. « Nous voulons tous les deux la même chose, mais nous n’avons pas été beaucoup ensemble sur le terrain. Plus nous serons sur le terrain ensemble, plus notre alchimie se construira. Ce qu’a fait (Ingram) dans le troisième quart-temps, je n’en revenais pas… »