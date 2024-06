Même en progrès, les Warriors inquiètent toujours

Après leur bon début de saison malgré sept de leurs neuf premiers matchs à l’extérieur, les Warriors espéraient confirmer à domicile avec six matchs de suite aux Chase Center. Cette opportunité s’est rapidement transformé en cauchemar. Pour la première fois depuis l’arrivée de Steve Kerr, les Warriors ont enchainé cinq défaites de suite à domicile, tout en perdant Draymond Green, exclu pour son vilain geste sur Rudy Gobert, avant d’être suspendu pour cinq matches.

Gênés par la taille et l’agressivité de Cleveland, Minnesota, et Oklahoma City, les Warriors ont pu souffler face à des Rockets en « back-to-back », et dont l’effectif possède moins d’envergure.

Les chiffres parlent d’eux mêmes : 121 points marqués, 47% de réussite aux tirs, 49% à 3-points, et 26 passes décisives. Et pourtant, les Warriors n’ont gagné que de cinq points face à Houston.

« La saison est longue et quand vous perdez autant de matchs d’affilée, vous oubliez comment gagner et comment terminer les matchs » disait Chris Paul après la rencontre. « Maintenant il faut enchainer. On a Phoenix à l’extérieur, puis San Antonio à domicile, et après on va récupérer Draymond et GP (Gary Payton II). C’est difficile d’enchaîner quand votre effectif n’est jamais au complet. »

Le mea culpa de Stephen Curry

À l’exception du premier match contre le Thunder, les Warriors ont essentiellement flanché en fin de match : deux fois contre Minnesota, puis en prolongation contre le Thunder après avoir compté 18 points d’avance. Cette nuit, ils ont failli faire la même boulette puisqu’ils avaient pris 14 points d’avance. Mais au moment de mettre la tête de leurs adversaires sous l’eau, les Warriors ont enchainé balles perdues et erreurs défensives.

Malgré son début de saison étincelant (30.2 points à 48% de réussite) avec un 13e match de suite avec quatre 3-points ou plus (record NBA), Stephen Curry est en partie responsable de ces sautes de concentration. Contre OKC, il avait perdu deux ballons de suite qui avaient mis le Thunder sur la voie d’un retour fulgurant. Cette nuit, il a perdu 4 des 8 ballons de son équipe, tentant plusieurs passes à la cuillère dans le trafic, logiquement interceptées. Évidemment, il n’est pas le seul mais il donne le ton.

« Contre des bonnes défenses et des bons plans de jeu, où nous savons que certaines options ne vont pas être disponibles, par moment j’ai tendance à un peu forcer les choses plutôt que de rester dans le rythme du match, » décrit-il. « Par exemple, en premier quart-temps, je ne prends qu’un tir mais l’attaque tournait bien. On a été plus méthodique en fin de match pour mettre la défense en porte-à-faux et chercher les duels qu’on souhaitait attaquer. Pour moi, c’est toujours une question d’équilibre. »

L’influence grandissante de Chris Paul

Chris Paul a lui servi de contrepoids, et il a toujours des mains en or. Après ses 11 passes décisives et 0 ballon perdu samedi contre OKC, il enchaîne face aux Rockets avec 12 passes décisives et 1 ballon perdu en 34 minutes.

« Quand vous êtes dans le dur, et que vous venez de perdre plusieurs matchs de suite, vous devez cravacher pour gagner », expliquait Steve Kerr. « Ce soir, Chris a mis le jeu en place, en particulier en fin de match. Il a trouvé Saric poste bas, il est allé chercher des lancers-francs, et il a annoncé un système qui a offert un lay-up à Steph. C’est toute la beauté d’avoir Chris avec nous. C’est un vrai meneur organisateur. »

L’organisation est la clé pour les Warriors, et Steve Kerr déplorait le manque d’entrainement en ce début de saison pour une équipe qui se cherche encore, en particulier pour les nouveaux venus.

Quand les Warriors ne sont pas organisés, ils deviennent des handballeurs, et enchainent des possessions vides avec des passes autour de la ligne à 3-points, et très peu de pression vers le cercle. S’ils veulent enchainer lors des prochaines semaines, il leur faudra être plus rigoureux pour se procurer les tirs qu’ils souhaitent.

Sans surprise, le rôle de Chris Paul, aux côtés de Stephen Curry, sera déterminant en attendant le retour de Draymond Green.

Propos recueillis à San Francisco.