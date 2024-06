Le programme de la semaine sur beIN SPORTS

Cela va faire un mois que la saison régulière a démarré et beIN SPORTS continue de gâter ses abonnés, avec pas moins de 15 rencontres à retrouver sur ses antennes dans cette semaine spéciale « Thanksgiving ».

L’occasion d’assister à la double confrontation entre Victor Wembanyama et les Clippers, qui marquera accessoirement le retour de Kawhi Leonard à San Antonio, ainsi que l’affrontement entre les Spurs et les Warriors. Pour un nouveau « tip off » entre Stephen Curry et « Wemby », parmi les joueurs en activité les plus médiatisés ?

Repos jeudi soir

On suivra également attentivement l’affiche entre les Lakers de LeBron James et les Mavericks de la paire Doncic/Irving, le choc entre Boston et Milwaukee ou encore le duel entre les très en forme Wolves et Kings. Sans oublier, bien sûr, les retrouvailles entre Damian Lillard et les Blazers, en « prime time » européen dimanche soir, au lendemain d’un joli OKC/Philadelphie…

Pour les amateurs de basket universitaire (NCAA), il sera aussi possible d’observer le Maui Invitational, un tournoi organisé à Hawaï, et le NIT (pour National Invitation Tournament), un autre tournoi dont le lancement est prévu pour cette semaine.