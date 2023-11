Mark Jackson assure avoir refusé le poste pour commenter les Knicks

« Allons, à un moment donné, les mensonges doivent cesser. » Mark Jackson a utilisé le format vidéo sur Instagram pour répondre à un article du New York Post, qui assurait que les Knicks ne seraient pas allés au bout de son recrutement, pour un poste de commentateur, en raison d’une vieille querelle avec un assistant.

Selon le média new-yorkais, Mark Jackson, « choqué et consterné » d’avoir été remercié par ESPN cet été, s’apprêtait à effectuer un retour sur les ondes, pour suivre les matchs de son ancienne équipe.

MSG Networks avait prévu qu’il remplace occasionnellement Clyde Frazier cette saison, mais le tabloïd assure que la direction des Knicks, dirigée par Leon Rose, aurait mis un terme à cet arrangement en partie à cause d’une vieille querelle entre Mark Jackson et un assistant des Knicks.

Un ancien assistant licencié pour des enregistrements

L’assistant en question, Darren Erman, avait été licencié par les Warriors en 2014, après trois ans de service auprès de sa première franchise NBA, à l’époque où Mark Jackson y était en poste comme coach principal.

ESPN avait alors rapporté que le bras droit du technicien avait été licencié par le club… parce qu’il enregistrait secrètement toutes les conversations qui avaient lieu au sein du staff. Pour les dirigeants, qui se méfiaient de leur « head coach » ? En tout cas, le comportement avait été jugé « inexcusable » par Mark Jackson.

Malgré ce renvoi, Darren Erman avait rebondi dès l’année suivante chez les Celtics, puis poursuivi sa carrière d’assistant aux Pelicans et enfin aux Knicks, où il officie depuis 2020. Mark Jackson, lui, n’a pas eu d’autres expériences dans le coaching depuis ses trois ans passés avec les Warriors.

L’idée, en le recrutant comme commentateur des Knicks, aurait été de reformer son duo avec Mike Breen, compagnon de longue date sur ESPN. Mais la perspective de le voir voyager avec l’équipe, et donc de croiser Darren Erman, aurait remis en cause son arrivée selon le New York Post.

Des retrouvailles plus tard ?

« Je suis resté en retrait, année après année, à écouter des mensonges qui me remettent en question en tant qu’individu. Ce que je représente, mon éducation. Je suis resté en retrait et je n’ai rien dit », lâche aujourd’hui l’ancien meneur de jeu, dans sa mise au point.

« Aujourd’hui, un article a été publié selon lequel j’ai été licencié ou démis des fonctions de présentateur des matchs des Knicks. J’étais honoré et privilégié d’avoir une offre pour épauler la légende Walt Clyde Frazier pour la présentation des matchs des Knicks », poursuit Mark Jackson en répétant, à plusieurs reprises : « Il y a plus d’une semaine, j’ai refusé ce poste. Les conditions n’étaient pas idéales. Ce n’était pas le moment idéal pour moi. »

On ne saura pas de quelles « conditions » il s’agit. On devine en revanche que l’intéressé, approché en 2018 par les Knicks, n’exclut pas d’être investi auprès de la franchise à l’avenir : « On dit Knick un jour, Knick toujours. J’ai du sang bleu et orange. J’ai rêvé de jouer pour les Knicks, de commenter les matchs des Knicks. Cela aurait été un accomplissement de rêve, mais ça n’a pas fonctionné. Mais on ne sait jamais de quoi l’avenir est fait. »

La piste Mark Jackson refermée, c’est Wally Szczerbiak qui remplacera au besoin le Hall of Famer Walt Frazier.