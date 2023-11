Malgré Giannis Antetokounmpo, Milwaukee subit la loi d’Orlando !

Après son escapade mexicaine, Orlando accueillait Milwaukee, évidemment guidé par un Giannis Antetokounmpo dont la dernière sortie s’est soldée par… 54 points. En revanche, Damian Lillard manque encore à l’appel à cause d’un mollet capricieux, tandis que Markelle Fultz (genou) est lui aussi absent dans le camp opposé.

À ce petit jeu des absences, c’est en tout cas le Magic qui s’en est le mieux sorti, puisque la franchise floridienne a résisté aux 35 points, 10 rebonds, 7 passes, 4 interceptions et 2 contres (!) du « Greek Freak » pour prendre la mesure des Bucks (112-97).

Une défaite, la seconde d’affilée, qui s’est matérialisée dans le deuxième quart-temps pour les champions 2021, au cours duquel ils ont concédé un 36-24, en ratant trop de lancers-francs et en perdant trop de ballons.

Ensuite, les coéquipiers de Paolo Banchero (26 points, 12 rebonds, 5 passes) et Franz Wagner (24 points) ont fait parler leur maîtrise collective et leur agressivité (30/35 aux lancers, 15 rebonds offensifs) pour garder la pression sur la défense adverse et donc tenir le coup durant toute la seconde période. Un succès autoritaire et mérité, qui prouve que cette jeune équipe d’Orlando grandit et avance bien dans l’ombre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo esseulé face au collectif d’Orlando. Entre le gros double-double de Paolo Banchero, l’apport des « Wagner Bros » ou l’influence positive de Jalen Suggs, le double MVP grec s’est avéré impuissant face aux hommes de Jamahl Mosley. Certes auteur de quelques actions d’éclat (poster sur Goga Bitadze, chasedown block…), il manquait surtout de soutien pour espérer repartir avec autre chose qu’un revers de Floride, sans Damian Lillard et avec un Khris Middleton limité. D’autant que le Magic est désormais un sérieux poil-à-gratter, offensivement comme défensivement..

– Fin de série pour Orlando. Cela faisait 14 rencontres consécutives que les Bucks battaient constamment le Magic. Sauf que, pour la première fois depuis le premier tour des playoffs 2020, à l’époque de Nikola Vucevic et Evan Fournier, les joueurs floridiens ont fait chuter Milwaukee. Le genre de succès qui soude un groupe…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.