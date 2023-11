Collin Sexton se cherche encore dans le brouillard du Lac Salé

« Parfois, il faut savoir faire preuve d’indulgence avec soi-même. Je me le suis écrit [sur les chaussures] : indulgence », confie Collin Sexton au Salt Lake Tribune . « Parce que je veux que tout arrive tout de suite. Mais en l’occurrence, ça arrive au dixième match. J’ai enfin trouvé mon rythme, j’ai eu les bonnes sensations. C’est difficile à gérer car je veux tout maintenant mais je dois me souvenir qu’il y a quatorze ou quinze autres gars qui veulent trouver leur place dans l’équipe. »

Une mission dont il s’est parfaitement acquittée dans la démonstration face à Memphis (133-109). Auteur de 23 points à 8/10 aux tirs dont 4/6 à 3-points, plus 6 passes, il tenait son match référence de ce début de saison. Sauf que depuis, le Jazz a enchaîné avec trois défaites, mais l’ ancien meneur des Cavaliers assure qu’il est sur la bonne voie, et qu’il a intégré ce rôle de 6e homme.

Blessé pour la moitié de sa première saison dans l’Utah l’an passé, Collin Sexton aborde forcément sa deuxième rentrée avec appétit et ambition . Mais son rôle dans la rotation du Jazz reste encore nébuleux, et malgré le départ de Mike Conley en février dernier, Will Hardy ne lui a pas donné les clés de l’équipe, lui préférant Jordan Clarkson.

Perfectionniste et hyperactif, Collin Sexton a été testé en tant que meneur organisateur pour commencer la saison. Sans résultat probant, il a basculé sur plus de finition et de scoring pur et dur !

« Collin est un joueur très talentueux. Il veut toujours faire le bon choix. Pendant la présaison, je l’ai mis dans beaucoup de situations différentes et ça ne l’a pas beaucoup aidé. Je dois le mettre dans de meilleures conditions, mais lui, de son côté, il doit aussi s’adapter au mieux avec le reste de l’équipe », analyse Will Hardy. « Dernièrement, on l’utilise davantage sans ballon, moins en initiateur de l’attaque mais plus en deuxième arrière en fait. Parce qu’il est vraiment fort là-dessus, très percutant. »

Collin Sexton a le feu vert pour shooter de loin !

Feu follet qui brûle les planches par sa vitesse d’exécution et son premier pas supersonique, Collin Sexton commence seulement à ne plus confondre vitesse et précipitation. Pour ce faire, le Jazz veut le faire évoluer sans ballon la majorité du temps. Comme ça, il est une menace supplémentaire, et en mouvement constant !

« Quand il joue sans ballon et qu’il peut être dangereux en réception – tir ou à la création, ça met plus de pression sur la défense. Il n’a pas à organiser l’équipe, ce qui n’est pas forcément son point fort », ajoute le vétéran Kelly Olynyk. « Son point fort, c’est de mettre la pression sur la défense, d’apporter sa passion, son enthousiasme et son énergie. Quand il joue à 100 à l’heure en porteur de balle, c’est difficile pour les autres de savoir quoi faire alors que, quand il joue à 100 à l’heure sans ballon, quelqu’un d’autre peut mettre en place pour le laisser faire son boulot et scorer. »

À 39% de réussite à 3-points l’an passé, sa deuxième marque en carrière, Collin Sexton est clairement un danger à surveiller de près. Mais ce dernier doit encore s’habituer à être efficace sur des séquences de jeu plus courtes. En bout de chaîne en fin de système offensif en somme.

« Coach Will me fait confiance sur le tir extérieur. Quand j’ai un tir ouvert, je ne peux plus faire la passe ! », conclut « Young Bull ». « Il m’a donné le feu vert pour tirer dans tous les coins. Il croit en moi. L’autre soir à Denver, j’ai refusé un tir et il m’a dit de shooter en confiance ! »