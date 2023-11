Un premier duel fratricide pour les jumeaux Keegan et Kris Murray

Ce n’est pas une première dans l’histoire de la NBA, mais pour les frères Murray, ce sera un grand moment. En effet, ce mercredi soir, Keegan et Kris Murray vont se retrouver l’un en face de l’autre sur un parquet, pour le déplacement de Portland à Sacramento.

Comme les jumeaux Dick et Tom Van Arsdale, Horace et Harvey Grant, Jason et Jarron Collins avant eux, ou encore Brook et Robin Lopez, Marcus et Markieff Morris, Caleb et Cody Martin actuellement, les frères Murray vont s’affronter en NBA.

Sauf que pour eux, c’est une énorme première car ils ont évolué ensemble à l’université d’Iowa. Jamais ils n’ont croisé le fer dans un match officiel. « Ça peut être bizarre car on n’a jamais été d’un côté et de l’autre auparavant. Ce sera différent. C’est un truc unique dans une vie », commente Keegan Murray pour Andscape.

« Je suis impatient », ajoute de son côté Kris, qui forme avec son frère la huitième paire de jumeaux de l’histoire de la NBA. « Ce sera cool de jouer contre lui, surtout qu’on a grandi en regardant la NBA ensemble. Mes parents aussi seront impatients. Ils vont sans doute verser leur petite larme. »

Un besoin de se séparer

Si Keegan a réalisé une première saison très intéressante à Sacramento durant l’exercice 2022/23, Kris connaît des débuts en NBA plus difficiles en ce moment puisque Chauncey Billups le fait peu jouer. Mais il apprécie le fait d’être éloigné de son frère, ce qui était déjà le cas l’année dernière en NCAA.

« On avait clairement besoin de temps loin l’un de l’autre. C’est évident que jumeaux, on fait un peu tout ensemble. Donc on est arrivé au moment où il était nécessaire de se séparer. C’était précieux », indique Kris. « J’ai apprécié mon expérience à l’université l’an passé et de pouvoir me faire un nom par moi-même. On aurait aimé être ensemble, mais ça nous va parfaitement. »

L’idée de rejoindre son frère chez les Kings avait germé chez Kris au moment de la Draft, et peut-être qu’un jour, les frères Murray porteront le même maillot. « Ce serait plaisant de jouer ensemble à un moment ou un autre », confirme Keegan. « Mais d’être à Portland et séparé de moi, je pense que c’est une bonne chose pour lui, pour faire le chemin tout seul de son côté. »

En attendant, si Kris obtient du temps de jeu en Californie, ils vont retrouver des sensations qui étaient celles de leur enfance, quand ils s’affrontaient en un-contre-un.

« Avant l’université, on faisait tellement de un-contre-un que c’était dur pour chacun de marquer », se souvient Keegan. « Mon père en avait marre de nous voir parler et se pousser, donc il nous a forcé à sortir de la salle. Ce fut un moment mémorable car on a alors su qu’on se comprenait un peu mieux l’un l’autre. »

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 6 34 35.8 26.0 75.0 1.7 4.3 6.0 2.0 2.7 1.3 1.2 0.7 12.8 Total 86 30 44.4 39.7 76.4 1.2 3.6 4.7 1.3 2.1 0.8 0.8 0.5 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Kris Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 2 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 Total 2 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

