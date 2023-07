Robin Lopez retrouve son frère Brook à Milwaukee

Comme en 2019/20, Robin Lopez va évoluer aux côtés de son frère Brook dans le Wisconsin. En effet, deux jours après la re-signature de son jumeau, le pivot de 35 ans également a accepté l’offre de contrat des Bucks, dont les détails n’ont pas encore été communiqués.

Pour la deuxième fois de sa carrière, Robin jouera ainsi dans la même équipe que Brook et, en plus de « Bro-Lo », il accompagnera aussi Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis dans la raquette de Milwaukee. En attendant vraisemblablement un autre poste 4/5 pour compléter la rotation intérieure des champions 2021.

Robin Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 PHX 60 10 51.8 0.0 69.1 0.9 1.1 2.0 0.1 1.6 0.2 0.5 0.7 3.2 2009-10 PHX 51 19 58.8 0.0 70.4 2.0 2.8 4.9 0.1 2.3 0.2 0.8 1.0 8.4 2010-11 PHX 67 15 50.1 0.0 74.0 1.2 2.0 3.2 0.1 2.1 0.3 0.7 0.7 6.5 2011-12 PHX 64 14 46.1 0.0 71.4 1.4 1.9 3.3 0.3 2.0 0.3 0.7 0.9 5.4 2012-13 NOP 82 26 53.4 0.0 77.8 2.8 2.9 5.6 0.8 2.0 0.4 1.3 1.6 11.3 2013-14 POR 82 32 55.1 0.0 81.8 4.0 4.6 8.5 0.9 2.4 0.3 1.0 1.7 11.1 2014-15 POR 59 28 53.5 0.0 77.2 3.2 3.5 6.7 0.9 2.1 0.3 1.2 1.4 9.6 2015-16 NYK 82 27 53.9 0.0 79.5 3.3 4.1 7.3 1.4 2.2 0.2 1.6 1.6 10.3 2016-17 CHI 81 28 49.3 0.0 72.1 3.0 3.4 6.4 1.0 1.9 0.2 1.1 1.4 10.4 2017-18 CHI 64 26 53.0 28.6 75.6 2.1 2.4 4.5 1.9 1.7 0.2 1.7 0.8 11.8 2018-19 CHI 74 22 56.8 22.6 72.4 1.9 2.0 3.9 1.2 1.7 0.2 1.3 1.1 9.5 2019-20 MIL 66 15 49.2 33.3 52.8 0.9 1.6 2.4 0.7 1.5 0.2 1.0 0.7 5.4 2020-21 WAS 71 19 63.3 27.8 72.3 2.0 1.9 3.8 0.8 1.5 0.2 1.1 0.6 9.0 2021-22 ORL 36 17 55.3 33.3 59.3 1.9 1.6 3.5 1.5 1.9 0.1 1.2 0.5 7.1 2022-23 CLE 37 8 64.0 50.0 77.8 0.6 0.8 1.4 0.5 1.2 0.1 0.7 0.2 3.0 Total 976 21 53.7 29.9 74.3 2.2 2.6 4.8 0.8 1.9 0.2 1.1 1.1 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.