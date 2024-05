Evan Fournier, seul joueur des Knicks à ne pas avoir encore joué…

Alors que les Knicks ne sont pas au mieux, Tom Thibodeau n’a toujours pas daigné ouvrir son banc. Résultat : Evan Fournier n’a toujours pas foulé les parquets NBA cette saison, et il est le seul de l’équipe ! Titulaire il y a un an, l’arrière de l’Equipe de France rappelle qu’il s’y attendait.

« J’imagine que les gars ont trouvé quelque chose qui fonctionnait la saison passée, et ils vont continuer de s’appuyer dessus. Cela ne dépend pas de moi » explique le Français au New York Post. « Ma mentalité reste de prouver que je mérite de jouer. Mais en gros, je savais ce qui m’attendait. Je savais que la rotation serait la même que la saison passée. Quand le coach m’a dit que je ne ferais pas partie de la rotation, je n’ai pas été surpris. »

Evan Fournier ne veut pas penser à la « trade deadline »

Comme un simple joueur en « two-way contract », Evan Fournier n’a donc joué qu’en présaison. Soixante-seize minutes, et puis plus rien. Le plus frustrant sans doute, c’est de voir que l’équipe ne tourne pas bien, et qu’elle est 24e sur 30 à l’adresse à 3-points avec un médiocre 32%. Ou peut-être de constater que Tom Thibodeau ne fait même pas appel à lui quand il y a des absents, comme RJ Barrett en ce moment.

Au final, il ne lui reste plus qu’à attendre le 8 février, la date-butoir pour effectuer des transferts. La fameuse « trade deadline ». S’il n’est pas transféré, Evan Fournier espère au moins pouvoir négocier un « buy-out » pour devenir « free agent » et finir la saison dans une équipe qui vise les playoffs.

« Cela se gère au jour le jour… Vraiment. On ne peut pas se projeter aussi loin. Je ne peux pas, au quotidien, penser à la date-butoir. C’est trop loin, et ce n’est pas une manière de vivre. »