Malgré les absences de Zion Williamson et Brandon Ingram, les Pelicans maîtrisent les Pistons

Brandon Ingram toujours à l’infirmerie à cause d’une tendinite au genou ? Zion Williamson au repos pour le deuxième match d’une séquence de trois rencontres en quatre soirs ? Pas de problème pour CJ McCollum.

Pourtant, la préparation était loin d’être idéale pour les Pelicans, qui venaient de renverser le Thunder à Oklahoma City après avoir effacé un retard de 22 points, mais qui ont dû patienter pour rentrer en Louisiane à cause de problèmes mécaniques sur leur avion. Ils sont finalement rentrés à New Orleans le jour du match, pour ce back-to-back forcément piégeux face aux jeunes Pistons.

Pas de quoi visiblement perturber CJ McCollum, auteur de 25 de ses 33 points en première mi-temps pour lancer son équipe. Relégués à 25 points (70-45) dans le deuxième quart-temps, les jeunes Pistons vont toutefois recoller en fin de match, revenant sous les dix points d’écart dans les deux dernières minutes de la rencontre.

Insuffisant toutefois pour arracher le hold-up. C’est donc une quatrième victoire (125-116) en cinq sorties pour les Pelicans, tandis que les jeunes Pistons subissent là leur quatrième défaite en six rencontres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– CJ McCollum s’occupe vraiment de tout. En l’absence de Zion Williamson et Brandon Ingram, CJ McCollum s’est chargé de mettre son équipe sur les bons rails. Auteur de 33 points à 10/23 au tir, plus 5 passes décisives, il s’est aussi amusé avec un jeune fan, avec un « pierre-feuille-ciseaux » en plein match !

– Les fautes des Pistons. C’est souvent un marqueur des jeunes équipes, et les Pistons l’ont encore démontré avec énormément de fautes, qui les ont bien plombés. Jalen Duren (5 fautes) a ainsi souffert face à Jonas Valanciunas, mais Ausar Thompson (5 fautes) et compagnie ont globalement été punis par les arbitres.

TOPS/FLOPS

✅ Jonas Valanciunas. En dehors de la première mi-temps de CJ McCollum, on retiendra surtout la performance du pivot lituanien. Sans le duo Ingram/Zion, il a beaucoup touché le ballon, pour servir de point d’ancrage offensif et surtout pour faire souffrir les jeunes intérieurs d’en face, Jalen Duren, Isaiah Stewart et compagnie. Il finit le match avec 23 points à 9/16 au tir, 13 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres !

✅ Matt Ryan. Première titularisation en carrière pour le shooteur, et premier carton. Ses 20 points à 6/8 derrière la ligne à 3-points ont beaucoup aidé les Pelicans afin de s’offrir une soirée somme toute tranquille.

⛔️ Les intérieurs des Pistons. Cade Cunningham et Ausar Thompson ont été assez maladroits mais c’est surtout l’incapacité de Jalen Duren, Isaiah Stewart ou Marvin Bagley III à tenir le choc face à Jonas Valanciunas qui a permis à La Nouvelle-Orléans de mettre rapidement la main sur la rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.