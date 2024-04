Udonis Haslem face à un nouveau challenge : la télévision

Son pote Dwyane Wade lui a dit qu’il était fait pour ça, en raison de sa « personnalité ». Ce vendredi soir, à l’occasion du déplacement du Heat sur le parquet des Spurs, Udonis Haslem n’enfilera pas son short, mais s’équipera du micro de TNT, aux côtés de Steve Smith et Isiah Thomas, pour commenter la rencontre.

La nouvelle vie du retraité du Heat démarre. Pourquoi la télévision ? « J’ai des idées sur le jeu, je suis respecté dans la ligue et je vais être franc. Les gens m’ont souvent dit que c’était quelque chose que je devais envisager. […] J’ai hâte de relever ce nouveau défi. J’ai été si à l’aise pendant si longtemps. C’est quelque chose qui me sort vraiment de ma zone de confort », avoue le retraité de 43 ans.

Le triple champion NBA promet d’être franc donc, même s’il s’agit de son équipe de toujours, qu’il a quittée il y a quelques mois. Avec une touche de nuance tout de même en raison du contexte : « Il n’y a eu qu’un seul match de présaison. Pour l’instant, il ne s’agit que de spéculations sur ce qu’on pense. Donc on peut tous spéculer. Ce n’est pas difficile à faire. Mais j’ai toujours des relations avec ces gars, je sais comment ils travaillent. »

Il sera ainsi « bien placé » pour parler des performances de tel ou tel ancien coéquipier, même si la quasi totalité de la rotation ne joue pas ce soir ! Udonis Haslem avait déjà prévenu la chaîne CBS, où il est apparu plus tôt dans le mois comme analyste et dont il a reçu une offre, qu’il savait comment fonctionnaient les Floridiens.

Plus de « nous » qui tienne

« Je sais à quoi ils font attention. Ils font attention aux gros titres. Indépendamment des changements qu’on a fait pendant l’été, le titre de la conférence Est doit toujours passer par Miami à ce stade. Peu importe ce qui se passe ou ce que les gens ont fait. C’est toujours la même chose. Les gens font des transferts pendant l’été, ils ne tiennent pas compte de Miami et vous voyez ce qui se passe. C’est un peu un cercle vicieux. ‘Nous’ y sommes habitués », lâche l’ancien joueur, avant de revenir sur son lapsus : « En fait, je ne peux pas dire ‘nous’ parce que je ne suis pas dans ce vestiaire en ce moment. »

Le natif de Miami pourrait prochainement se retrouver sur les deux chaînes de la télévision, tout en gardant dans un coin de tête son envie de faire partie du groupe de propriétaires de la franchise floridienne. Udonis Haslem a déjà des exemples d’une telle double-activité sous la main.

« Des gars comme Grant Hill, il participe aux retransmissions et je crois qu’il est impliqué chez les Hawks d’une manière ou d’une autre. Dwyane l’a fait lorsqu’il était à Utah. J’ai donc vu des gars qui sont impliqués dans des franchises et qui font de la télévision. Encore une fois, jusqu’à présent, j’ai apprécié, j’ai aimé. C’est sympa. C’est l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes. C’est excitant de pouvoir me lancer un défi dans un autre registre », apprécie-t-il.