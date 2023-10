Où faire jouer Victor Wembanyama ? La grande interrogation des Spurs

Ce vendredi soir, les Spurs de Victor Wembanyama jouent leur deuxième match de présaison, et ils vont affronter l’équipe C du Heat puisque les finalistes NBA 2023 ont laissé neuf joueurs à la maison : Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Caleb Martin, Nikola Jovic, Josh Richardson, Jaime Jaquez mais aussi Kevin Love et Kyle Lowry. Certains ont des petits pépins, mais d’autres ont tout simplement été laissés à Miami car Erik Spoelstra « ne peut pas faire jouer 21 joueurs« .

Comme c’est le premier match à domicile des Spurs, et qu’il est télévisé, on imagine que Gregg Popovich alignera Victor Wembanyama, et 48 heures après sa première sortie, très convaincante face au Thunder, l’unique interrogation concerne la position du Français, et son rôle sur le terrain. « On se demande encore s’il devrait être au poste bas ou au large, et à quel endroit on peut tirer profit de ses qualités » confirme Gregg Popovich. « Je ne suis même pas certain que lui-même le sache… »

Gregg Popovich en phase d’observation

Ce que « Wemby » apprécie, c’est que Gregg Popovich « ne l’a pas rangé dans une case » et à l’instar de son magnifique panier main gauche pour éviter la défense du Thunder, il apprécie le « freestyle ». Clairement, le Français jouit d’une grande liberté en attaque, en pouvant partir de très loin.

« Il faut d’abord l’observer pendant un certain temps et voir quels sont ses penchants naturels, et où il semble être à l’aise sur le terrain », poursuit Coach Pop’. « Ensuite, on pourra déterminer s’il y a quelque chose à ajouter à son jeu ou à améliorer. Il y a beaucoup de questions très intéressantes auxquelles nous pourrons répondre. Qui est-il ? Avec qui est-il le plus à l’aise dans le cinq de départ ? Quelles devraient être les rotations ? »

Clairement, tout tourne autour de « Wemby », et son potentiel aussi immense qu’intriguant avait obligé Gregg Popovich à le placer en défense sur… Lu Dort !

Pourquoi ? Parce que le faire défendre sur des pivots plus lourds et costauds n’est peut-être pas la meilleure solution et qu’il peut ainsi jouer comme un libéro pour aider ses coéquipiers défensivement.

Plus utile au large ou sous le cercle ?

« Comme il a une grande envergure, on peut penser qu’il est plus utile pour défendre au large plutôt que sous le cercle. C’est en fonction du pivot adverse. Certains sont assez grands et forts, et cela pourrait être difficile pour lui en ce moment » analyse Gregg Popovich.

Pour Devin Vassell, c’est tout de même dommage de se priver de ses 2m23 et de ses 2m45 d’envergure sous le cercle. « Quand il se déplace dans la raquette et qu’il contre, il peut nous aider énormément. Je ne crois pas qu’il réalise à quel point il va pouvoir nous aider. Personne en NBA n’est capable de faire certaines choses qu’il fait. »

Malheureusement, vu les absents, ce n’est peut-être pas la rencontre face au Heat qui livrera des réponses, mais ce sera toujours utile pour travailler. Si Gregg Popovich l’aligne bien sûr.