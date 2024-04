Même s’ils ont cherché à l’envoyer aux Clippers fin juin, les Celtics tiennent à Malcolm Brogdon. C’est ce que rapporte le Boston Globe ce vendredi. Certes, le meilleur sixième homme de l’année n’est toujours pas apparu à l’entraînement avec ses coéquipiers, et il ne s’est pas exprimé depuis son transfert avorté, mais ça signifie pas pour autant qu’il est en partance.

Marcus Smart parti aux Grizzlies, et non remplacé, les Celtics auront davantage besoin de Malcolm Brogdon, et ce dernier sera l’un des grands bénéficiaires du départ de l’ancien meilleur défenseur de la NBA. A condition qu’il soit à 100% car le quotidien rappelle que Brogdon s’est blessé au coude, et qu’il ne s’est pas fait opérer.

C’est ce qui pourrait expliquer son absence lors de ces séances estivales, et rien ne dit qu’il sera opérationnel pour la reprise de l’entraînement. Rendez-vous le 2 octobre pour le « media day » pour en savoir plus sur l’état d’esprit du joueur, et son état de santé, mais aussi pour connaître l’attitude des dirigeants sur sa situation. Pour l’instant, ils ont habilement évité d’aborder le sujet, et comme l’expliquait Joe Mazzulla, le plus important est de recoller les morceaux.