Pour compenser les départs de Gradey Dick et Jalen Wilson vers la Draft, Bill Self avait utilisé le portail des transferts en NCAA, récupérant Nick Timberlake (Towson), Hunter Dickinson (Michigan) et Arterio Morris (Texas).

Ce dernier, considéré comme le meneur de jeu le plus talentueux de sa classe d’âge à sa sortie du lycée, avait peu joué à Texas, coincé derrière Marcus Carr, Sir’Jabari Rice et Tyrese Hunter. Il n’avait ainsi compilé que 4.6 points, 1.4 rebonds et 0.5 passe par match, en à peine 12 minutes de temps de jeu sur le terrain.

En rejoignant les Jayhawks, il espérait donc obtenir davantage de responsabilités dans une université toujours très ambitieuse, et ainsi faire exploser sa cote en vue de la Draft 2024.

Problème : Arterio Morris était visé depuis plusieurs mois par une plainte de son ancienne petite amie, qui l’accusait d’agression suite à leur rupture. Bill Self et Kansas, au courant de l’affaire, avaient toutefois expliqué avoir longuement discuté de l’affaire avec le basketteur, « bien conscient des normes élevées et des attentes qui accompagnent l’adhésion au programme de basket masculin du Kansas ». Le coach était surtout satisfait d’avoir récupéré « l’un des arrières les plus talentueux du pays, qui découvrait à peine le début de son potentiel ».

Hier, Arterio Morris, pensait d’ailleurs avoir réglé le souci en signant un accord de non-contestation, qui lui permettait d’accepter la sanction sans toutefois admettre être coupable.

Sauf que quelques heures plus tard, Kansas le suspendait suite à des accusations de viol, qui serait intervenu le 26 août dernier sur le campus de Kansas. Trois membres de l’équipe de basket de Kansas, Johnny Furphy, Elmarko Jackson et Nick Timberlake, sont cités comme « témoins ou autre » dans l’enquête.

D’après les sources du Kansas City Star, ces trois derniers joueurs ne sont pas impliqués mais leur statut indique simplement qu’ils ont été interrogés par la police dans le cadre de l’enquête.