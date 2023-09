Décès de Brandon Hunter (1980-2023)

Le message est simple. « Nous sommes terriblement attristés d’apprendre la perte de notre ancien coéquipier, Brandon Hunter. Nous adressons nos plus sincères condoléances à toute la famille Hunter. »

C’est ainsi que la franchise d’Orlando a annoncé le décès de Brandon Hunter, à 42 ans seulement et sans en préciser les causes, un ancien joueur du Magic mais aussi de Boston, durant un éphémère passage en NBA.

Après une solide carrière universitaire à Ohio, avec notamment 21.5 points et 12.6 rebonds de moyenne sa dernière année, il fut drafté au second tour par les Celtics en 2003. Il ne restera qu’une saison à Boston, avant de rejoindre Orlando, là aussi pour une année. Sa carrière NBA n’aura donc compté que 67 matches pour 3.3 points de moyenne.

Suivront ensuite de nombreuses expériences à l’étranger : en Grèce, en Italie mais aussi en Israël ou encore Allemagne, et même en France à Orléans et Evreux durant l’année 2013.

D’après Tim O’Shea, son ancien coach universitaire, Brandon Hunter se serait effondré lors d’un cours de yoga.

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.

