Prochain modèle à paraître en test sur Basket USA, la Puma All-Pro Nitro, lancée par le modèle « PE » de Scoot Henderson commence à se faire sa place sur le marché. On en voit de plus en plus sur les terrains en ce début de saison, et c’est plutôt bon signe !

Puma va donc emboîter le pas avec plusieurs coloris dont certains sont déjà disponibles en France. C’est notamment le cas de cette version « Navy », plutôt classique, mais qui saura trouver son public. La tige blanche est assortie de touches en bleu-gris. La bande en cuir bleu marine présente sur le talon fait ressortir le Puma également en bleu sur fond blanc, tout comme sur la languette.

La Puma All-Pro Nitro est disponible pour 130 euros sur Basket4ballers.

—

Commande sur basket4ballers.com la G.T. Hustle 2 Community of Hoops, la nouvelle paire perf de Nike, portée par Victor Wembanyama. Héritière de la G.T. Run, elle te permettra de faire la différence dès le premier pas, sans jamais perdre le contrôle. Livraison et retours gratuits dès 100€ d’achat.